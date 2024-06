Morissanda Kouyaté à Serguei Lavrov : « La Guinée ne renonce pas à ses engagements, mais peut les revoir »

Quel était le mobile de la visite que le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov, a effectuée ce lundi 3 juin à Conakry ? Est-ce à dire que la diplomatie russe a réussi à se faire de la place dans le cœur du général Mamadi Doumbouya ? Ce serait là d’autant plus une prouesse que jusqu’ici, sur les quatre pays en transition dans la sous-région, la Guinée demeurait la seule à faire de la résistance face à l’opération de charme de Poutine. Sauf que les propos du ministre guinéen des Affaires étrangères relayés par la RTG n’augure pas nécessairement d’une grande réconciliation entre Conakry et Moscou.

Selon la télévision nationale, à son arrivée, hier dans la matinée, le ministre russe des Affaires étrangères a eu respectivement des entretiens avec son homologue Morissanda Kouyaté et le président de la Transition, Mamadi Doumbouya. Et à l’occasion du point de presse que les deux ministres ont animé pour la circonstance, Sergueï Lavrov, rappelant que les relations russo-guinéennes remontent à l’aube de l’indépendance de la Guinée, a noté que celles-ci couvrent désormais plusieurs domaines : mines, éducation, formation militaire, médecine, etc. « Je sais qu’il est important de dynamiser notre coopération en matière militaire et technique, parce qu’il y a toujours la question de l’augmentation de la capacité de défense. Notre agenda bilatéral est positif. Nous avons confirmé qu’il était positif lors de ma rencontre avec mon homologue, le ministre des Affaires étrangères, et lors de ma rencontre avec le président. Et nous envisageons donc de dynamiser cette relation », a déclaré le chef de la diplomatie russe.

En face, Dr. Morissanda Kouyaté a admis que les relations entre les deux pays ne datent pas d’aujourd’hui. « Nous avons été reçus (lui et son homologue russe) par le chef de l’Etat qui s’est inscrit dans la ligne de son illustre prédécesseur qui est le premier président de la Guinée, pour dire que la Guinée reste un ami de la Fédération de Russie », a-t-il dit. Le chef de la diplomatie guinéenne qui en a profité pour rappeler que la Guinée est un pays souverain, disposé donc à « coopérer avec tout le monde ». Soulignant en particulier que Serguei Lavrov était un « envoyé spécial du président Poutine », Dr. Morissanda Kouyaté, notant par ailleurs que les discussions ont porté sur la coopération économique et notamment sur les Mines, a néanmoins martelé : « Nous avons dit à nos partenaires que la Guinée ne renonce pas à ses engagements, mais la Guinée peut revoir ses engagements, pour les réajuster ». Est-ce à dire qu’il y a un différend entre la Guinée et la Russie au sujet de Rusal ou de Nordgold ? « Toutes les questions qui ont été posées sur les Mines, sur d’autres sociétés, nous avons dit que la Guinée a un comité stratégique qui travaille dans ce cadre-là et nous allons traiter toutes ces questions à ce niveau. Ça a été bien apprécié par la partie russe. Ces sociétés ont beaucoup duré en Guinée, il y a eu beaucoup de gouvernements qu’elles ont vu passer, mais depuis le 5 septembre 2021, il y a un nouveau gouvernement ici, sous le leadership d’un nouveau président qui tient à ce que la Guinée appartienne aux Guinéens en terme économique, en terme social et en terme politique », a déclaré le ministre guinéen des Affaires étrangères.

Ledjely.com