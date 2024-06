Entrée en 7ème année : le président de la délégation spéciale lance les épreuves à Matoto

Les premières épreuves de l’examen d’entrée en 7ème année, session 2024, ont été officiellement lancé ce lundi 10 juin sur toute l’étendue du territoire national. Dans la commune de Matoto, c’est le président de la délégation spéciale de ladite commune, Moussa Diallo, qui a procédé au lancement de la première épreuve à l’école primaire de Sangoyah. Occasion qu’il a mise à profit pour prodiguer des conseils aux candidats.

« Je vous demande d’être très honnêtes. C’est-à-dire de ne pas tenter de tricher, de faire preuve d’abnégation, de courage et de sérieux. Parce que ce jour est important et représente beaucoup dans votre vie. La décision pour le futur de votre vie scolaire dépend de ce jour. Lisez d’abord les épreuves, ne vous pressez pas, lisez attentivement, comprenez les épreuves avant de répondre. Je vous encourage à être sérieux et à répondre comme si c’était un jour normal dans une composition normale », leur a-t-il lancé.

Le Directeur communal de l’Éducation de Matoto, Sekou Kaba, a pour sa part, dévoilé les statistiques en rapport avec cet examen en ce qui concerne la commune de Matoto. « Ils sont 27 862 candidats de l’enseignement général dont 14 730 filles à affronter le CEE de cette année. Au Franco-arabe, on a 1 314 dont 463 filles. Avec un total de 29 197 candidats répartis dans 62 centres dont 3 en enseignement franco-arabe et 59 en enseignement général », a-t-il égréné.

Il assure que tout est mis en place pour que seul le mérite prévale. « Les méritants seront proclamés admis et les non méritants vont reprendre la classe pour la session 2025. Les surveillants sont également sensibilisés et formés. Un surveillant, c’est juste être équitable et juste pour que la transparence existe dans les salles de classe », a-t-il souligné.

A préciser que pour cette première journée, les candidats vont affronter l’épreuve de rédaction suivie de celle de géographie.

Fodé Soumah