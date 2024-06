BEPC à Kankan : haro sur les caméras de surveillance de Guillaume Hawing

L’ancien ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation devrait se pincer les oreilles, en entendant l’appréciation qu’on fait désormais de ces fameuses caméras de surveillance. Ceux qui, l’année dernière, assimilait l’introduction de ces dispositifs à une innovation salutaire et une parade contre la fraude, sont les mêmes qui, désormais dénoncent avec vigueur cette même initiative. Le correspondant du Djely à fait le constat ce vendredi, en marge du lancement du Brevet d’études du premier cycle (BEPC).

Dans la région de Kankan, près de 23.000 candidats abordent à partir de ce vendredi les épreuves du BEPC session 2024. En présence du gouverneur de la région, l’Inspecteur régional de l’éducation est tout d’abord fait le point des effectifs des candidats, avant de révéler les dispositions prises contre la fraude. « Au niveau régional, ce sont 22 911 candidats, dont 7 307 filles, qui affrontent les épreuves du BEPC, répartis dans 78 centres. Cette année encore, le slogan n’a pas changé, c’est le slogan d’apaisement. Cela vient du ministre et cela depuis l’atelier préparatoire des examens nationaux. Et ce slogan a été perçu par l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus des examens nationaux de la session 2023/2024. Dans tous les centres, la sécurité est assurée, les agents de santé sont présents et les centres sont calmes. Donc, à ce niveau, depuis le début des examens de fin d’année, nous n’avons pas encore enregistré de cas de force majeure », a indiqué Kaba Sangaré.

Cet inspecteur qui, l’année dernière, vantait l’introduction des caméras de surveillance dans le processus d’organisation des examens, tient aujourd’hui un autre discours. « Vous savez, il y a des choses qui, lorsqu’on les introduit dans les examens nationaux, font peur, comme les caméras de surveillance. Même si elles n’existent pas réellement, le simple fait de parler de caméras de surveillance fait peur à tout le monde. Même les plus intelligents pouvaient être déconcentrés et emportés par cette histoire de caméras de surveillance », a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble des salles visitées, le gouverneur de région passe le message de la sérénité des plus hautes autorités du pays. Pour le colonel Moussa Condé, chaque candidat doit compter sur ses compétences. « C’était un message d’encouragement, j’ai demandé aux candidats de ne compter sur personne. Parce que généralement, quand vous comptez sur vous-même pendant un examen, vous avez une forte chance de réussir. Nous remercions le gouvernement d’avoir organisé et réorganisé les examens nationaux, parce que l’examen était devenu une source de stress considérable. Les enfants étaient stressés avant même d’arriver en classe. Parce que quand on disait que la caméra est partout, dans la cour, dans les maisons, dans les classes, les enfants étaient stressés. Ils pensaient : même si je me gratte, on va dire que je suis en train de copier, et on peut m’éliminer. Mais avec la simplicité mise en place, nous avons simplement demandé aux enfants de rester sereins et de travailler en comptant sur leurs propres efforts », a souligné le gouverneur.

Ainsi, ceux qui t’encensent le plus quand tu es aux affaires seront les plus déterminés à célébrer ton départ et à écorner ton bilan. Il en va ainsi du cadre guinéen. Malheur à ceux qui n’auront pas compris!

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com