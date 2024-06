Gabon : l’expérience de Dr Dansa Kourouma sollicitée pour l’élaboration de la nouvelle constitution

Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national pour la Transition (CNT) est en séjour au Gabon dans le cadre d’une visite de travail. Invité par l’Union interparlementaire (UIP), le président de l’instance qui fait office de parlement guinéen durant cette transition prend part à cette rencontre dans le cadre d’un appui aux parlementaires gabonais pour l’élaboration de la nouvelle constitution.

Il s’agit d’un séminaire organisé par l’UIP et l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA). L’objectif consiste à échanger et à outiller les parlementaires gabonais sur les bonnes pratiques et les expériences de la Guinée dans le cadre du processus de réconciliation nationale et d’élaboration de l’avant-projet de la nouvelle Constitution. « En tant que personne ne ressource, mon intervention a porté sur les études de cas des assemblées constituantes dans les processus de transition politique en Afrique. Pendant près de deux heures, j’ai eu le plaisir de partager l’expérience de mon pays à travers les différentes étapes du processus d’élaboration de l’avant-projet de la nouvelle Constitution », a fait savoir Dr Dansa Kourouma.

A noter que cet atelier d’initiation et de renforcement de capacités sur l’élaboration d’un dispositif législatif et constitutionnel dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Dialogue national inclusif se déroule durant deux jours (du 21 au 22 juin 2024).

Aliou Nasta