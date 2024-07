Football : le Milo FC champion de Guinée

Ces derniers temps, bien d’obstacles se sont subitement dressés sur leur chemin. Mais les joueurs du Milo Football Club de Kankan étaient bien décidés à accrochés cette première étoile à leur maillot. C’est ainsi que le samedi dernier, dans le cadre de la reprise de la seconde période du match de la 24ème journée, ils ont tenu à conserver l’avance face à l’AS Kaloum. Et c’est pourquoi, dans l’après-midi de ce mardi, ils ont récolté les trois points en battant l’Ashanti Gold de Siguiri sur le score de 2-1.

Le Hafia FC n’obtiendra pas donc le titre de champion d’affilée. La faute au Milo FC de Kankan qui lui a tenu tête et fini par lui ravir le fameux sésame. Pour remporter son tout premier titre, il suffisait au Milo de simplement l’emporter dans le matche qui l’opposait ce mardi à son voisin de Siguiri. Et à l’arrivée, la mission a bien été accomplie. Pour les hommes de l’entraineur Ismaël Kaba, le tout s’est joué en première période. Alignant les meilleurs du moment, le coach a jubilé une première fois, quand Abdoulaye Yonta Camara a trouvé le chemin des filets adverses à la 35ème minute. Six minutes plus tard, le même Yonta doublait la mise, offrant ainsi le but du break à son équipe.

A la reprise, l’équipe de Siguiri réussit à réduire l’écart. Mais le Milo FC finit tout de même le match avec avance d’un but. Totalisant ainsi 51 points qui le mettent totalement à l’abri, l’équipe de Kankan récolte de même son tout premier titre de champion de Guinée. Il s’offre de même le ticket de mener une campagne africaine dans la compétition de la Ligue des champions.

Une des motivations de ce sacre est qu’il vient nuancer l’archi-domination que les clubs de la capitale guinéenne exercent sur le championnat guinéen de football. Mais pour Kankan, c’est un nouveau challenge qui commence. Celui du maintien au haut niveau, notamment en réussissant sa campagne en Ligue des champions.

