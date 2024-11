Débat sur RFI avec Aliou Bah : Bah Oury se désiste, la toile s’enflamme !

Alors que tout semblait être prêt pour le débat entre le Premier ministre Amadou Oury, Aliou Bah Président du MoDeL et Me Halimatou Camara, avocate et activiste de la société civile dans le cadre de l’enregistrement de l’émission Appels sur l’actualité ce lundi 18 novembre au Centre Culturel Franco-guinéen, finalement le chef du gouvernement ne sera pas de la partie. C’est le président du Mouvement démocratique Liberal (MoDeL), un des participants à cette émission qui l’a annoncé via X (ancien Twitter).

« Je suis au regret de vous apprendre que le Premier ministre, Amadou Oury Bah, aurait reçu des instructions de dernière minute de sa hiérarchie, en l’occurrence la présidence de la transition, pour ne pas participer à notre débat prévu ce matin 18/11 au CCFG, à l’initiative de RFI. Que ce qui reste à un pays où même le dialogue et le débat ne sont plus possibles ? Dommage », a-t-il écrit.

Je suis au regret de vous apprendre que le Premier ministre, Amadou Oury Bah, aurait reçu des instructions de dernière minute de sa hiérarchie, en l’occurrence la présidence de la transition, pour ne pas participer à notre débat prévu ce matin 18/11 au CCFG, à l’initiative de… — Aliou BAH (@AlioubahMoDeL) November 18, 2024

Plusieurs acteurs politiques et de la société civile attendaient avec beaucoup d’impatience ce débat entre le Premier ministre Amadou Oury Bah et l’acteur politique, Aliou Bah.

Depuis cette annonce, les réseaux sociaux s’enflamment. « Incroyable quelle déception ! s’ils sont convaincus de leur projet pourquoi fuir le débat ? Dans une période où il y a une absence totale d’échanges, ce rendez-vous était une occasion d’informer la population sur les dérives de ce pouvoir », dit cet internaute.

« La présidence sait pertinemment que son Premier ministre ne sera pas à la hauteur de ce débat », renchérit un autre.

Quelques minutes plus tard, l’acteur politique publie un autre message sur sa page, dans lequel il déclare : « En dépit de tout, nous tiendrons le débat sans le Premier ministre. Je respecterai mon engagement vis-à-vis de vous, mes compatriotes, et de RFI, qui m’a invité. Enregistrement ce matin à 11h et diffusion demain, mardi 19 novembre, à partir de 8h10 UTC. À tout à l’heure ! », écrit-il.

Même si aucun motif n’est donné à ce désistement, tout semble indiquer que le chef du gouvernement aurait reçu des ordres de bouder cette émission.

N’Famoussa Siby et Balla Yombouno