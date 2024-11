Conakry : lancement des travaux du 44e Conseil de l’AGPAOC et la 19e Table ronde des directeurs généraux des Ports

Ce lundi 18 novembre 2024, Conakry a été le théâtre d’un événement de grande envergure : le lancement des travaux du 44e Conseil de l’Association de gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC) et de la 19e Table ronde des directeurs généraux des ports. Cette rencontre, qui a mobilisé 20 pays du littoral atlantique, de la Mauritanie à l’Angola, qui va se dérouler du 18 au 21 novembre, marque un moment crucial pour le secteur portuaire en Afrique.

C’est sous le thème « Optimiser la desserte de l’arrière-pays : défis de connectivité, fluidité et de fiabilité » que vont se tenir les travaux. Cette édition vise à renforcer les capacités des ports membres de l’AGPAOC et à encourager les synergies régionales, dans un contexte où l’accélération des investissements portuaires en Afrique requiert des infrastructures modernes et résilientes.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, qui a souligné l’importance des infrastructures portuaires et ferroviaires pour connecter les économies de l’intérieur du continent aux ports maritimes. « Avec notre accès à l’océan Atlantique, nous ambitionnons de partager cet avantage comparatif avec nos frères de l’intérieur du continent, comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, et pourquoi pas le Tchad », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a réitéré l’engagement de la Guinée à relancer des projets structurants, notamment la ligne ferroviaire Conakry-Kankan-Bamako, et à construire de nouveaux ports en eau profonde. Selon lui, ces initiatives sont essentielles pour faire de la zone de libre-échange continentale africaine « une réalité opérationnelle et pour lutter efficacement contre la pauvreté », a-t-il souligné.

Mamadou Biro Diallo, directeur général du Port autonome de Conakry, a mis en lumière les progrès réalisés par cette plateforme stratégique, grâce aux réformes initiées par les autorités guinéennes. « Le port de Conakry a atteint un niveau de compétition régionale grâce aux orientations stratégiques du gouvernement », a-t-il affirmé. Parmi les avancées notables figurent l’acquisition d’équipements modernes, l’extension des infrastructures portuaires et l’instauration d’un service 24h/24.

Cette dynamique s’inscrit dans une vision intégrée visant à renforcer la connectivité entre les ports et l’arrière-pays. « Les ports ne peuvent être de véritables catalyseurs de croissance que s’ils parviennent à rayonner au-delà de leur interface maritime », a ajouté M. Diallo, soulignant l’importance des investissements durables et de la collaboration entre acteurs publics et privés.

Martin Boguikouma, président de l’AGPAOC, a salué le leadership du gouvernement guinéen et du président Mamadi Doumbouya, qu’il a décrit comme « une source d’inspiration pour une Afrique forte et unie ». Il a également rendu hommage aux efforts déployés par le Port autonome de Conakry pour faire de cette rencontre un succès.

De son côté, Mohamed Bakayoko, secrétaire général du ministère des Transports, a rappelé les mutations profondes du secteur portuaire en Guinée, positionnant le port de Conakry comme « un hub incontournable dans la sous-région ouest-africaine ». Il a également évoqué les ambitions du ministère pour maintenir cette dynamique de performance et d’attractivité.

Ce 44e Conseil de l’AGPAOC et la 19e Table ronde des directeurs généraux des ports offrent une plateforme unique pour discuter des défis de la desserte de l’arrière-pays, un enjeu crucial pour les pays enclavés comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les participants espèrent que les recommandations qui en découleront contribueront à une stratégie commune pour moderniser les infrastructures portuaires et logistiques.

Il faut rappeler que le port autonome de Conakry est depuis 03 ans, le port conteneur le plus performant avec un record de plus de 12 millions de tonnes durant l’année 2023. En accueillant cet événement, la Guinée réaffirme son rôle stratégique dans le développement maritime et continental. Une position renforcée par des engagements ambitieux et des réformes structurantes, au service d’une vision panafricaine de coopération et de prospérité partagée.

Thierno Amadou Diallo