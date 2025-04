L’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) et son leader, Cellou Dalein Diallo, traversent des épreuves politiques majeures. L’exil forcé de leur président, les attaques contre le parti et les défections de certains membres ont mis à l’épreuve la solidité du mouvement. Cependant, l’UFDG demeure une force politique incontournable, et son leadership reste incontesté.

Souleymane Souza Konaté, Coordinateur de la Cellule de Communication de l’UFDG et Président de la Commission Communication de l’ANAD, souligne la résilience du parti et de son leader : « Il faut reconnaître à Cellou ce qui lui revient : un leadership incontesté au sein de l’UFDG. Son succès est lié à sa popularité et sa légitimité, profondément enracinées en Guinée et au-delà de ses frontières. »

Cette influence dépasse les frontières nationales grâce à un leadership charismatique et une vision claire. L’UFDG repose sur deux piliers : d’une part, le leadership de Cellou Dalein Diallo, et d’autre part, l’engagement indéfectible de sa base militante. Même face aux défections au sommet, la base reste solide, motivée par des convictions profondes et un patriotisme sans faille.

Le leadership de Cellou Dalein Diallo, « serein, responsable et déterminé à conquérir le pouvoir », a permis au parti de maintenir le cap malgré les difficultés. Il incarne l’identité de l’UFDG, soutenu par des militants convaincus, incorruptibles et déterminés à réussir après de nombreuses années d’efforts.

Konaté met également en avant l’intégrité et la constance de Cellou Dalein Diallo, fidèle à ses convictions et à ses valeurs. En dépit des trahisons et des déceptions, le leader reste fidèle à sa mission : servir son pays et son peuple. « L’UFDG reste fidèle à ses principes et poursuit son objectif : accéder à la magistrature suprême. »

La vision de Cellou Dalein Diallo, et la détermination de son parti pour l’unité et le progrès social, continuent de mobiliser des milliers de militants prêts à défendre leur leader et leur vision pour un avenir meilleur pour la Guinée.

Thierno Amadou Diallo