Forécariah : le ministre Moussa Moïse procède à la remise de motos aux leaders religieux locaux

Au nom du Président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya, le Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Moussa Moïse Sylla, a procédé à la remise de motos aux leaders religieux locaux (chrétiens et musulmans) des 12 sous-préfectures de Forécariah. Le ministre était accompagné du Secrétaire Général du MCTA, Elhadj Ibrahima Kobélé Kéita, des membres de son cabinet ainsi que des Directeurs nationaux et généraux.

La cérémonie de remise s’est déroulée au siège de la commune urbaine de Forécariah, en présence des autorités administratives, militaires et religieuses.

Dans son discours, le président de la délégation spéciale de Forécariah a, tout d’abord, salué les actions du Chef de l’État depuis son arrivée au pouvoir le 5 septembre 2021.

Selon lui, depuis cette date, le Général Mamadi Doumbouya a fait de l’amélioration des conditions de vie des Guinéens une priorité absolue.

«Répondant à la vision du Président Mamadi Doumbouya, cette ambition se manifeste par la refondation de l’État, la promotion d’un processus démocratique inclusif et la mise en œuvre de réformes économiques, administratives et politiques. Parmi les avancées notables, on peut citer le recrutement de nouveaux fonctionnaires à la Fonction publique, la construction de nouvelles routes, d’échangeurs et d’infrastructures urbaines, qui témoignent de l’engagement du Président de la République à bâtir une Guinée moderne et accessible», a-t-il déclaré.

Il s’est également réjoui du choix porté sur leur préfecture pour abriter l’une des quatre composantes du méga-projet Simandou 2040, avec la construction du port de Moribayah, qui devient un centre d’attraction économique et de création d’emplois pour les jeunes.

Concernant le don offert par le ministre Moussa Moïse Sylla, le président de la délégation spéciale de Forécariah a déclaré : «Ce don que vous venez de faire pour les imams de Forécariah traduit la volonté du Chef de l’État pour le bien-être des populations. C’est pourquoi Forécariah dit oui à la candidature du Général Mamadi Doumbouya pour l’élection présidentielle».

De son côté, Karamoko Oularé, Secrétaire Général chargé des collectivités décentralisées, a exprimé, au nom du Préfet de Forécariah, ses vifs remerciements au Chef de l’État, le Général d’Armée Mamadi Doumbouya, pour l’attention particulière portée à Forécariah et à ses communautés.

Il a également félicité le Président de la transition pour l’élan de développement amorcé et l’a encouragé à poursuivre cette dynamique en faveur des populations à la base.

Pour sa part, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Moussa Moïse Sylla, a rappelé que Forécariah constitue le point de départ de la refondation en cours. Il a précisé que la remise de moyens de transport aux leaders religieux est un symbole fort de loyauté, de discipline et de paix, des valeurs chères au Chef de l’État.

Au total, douze motos ont été remises : dix aux imams représentant les dix sous-préfectures de Forécariah, et deux aux leaders religieux chrétiens.

Balla Yombouno