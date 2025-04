Culture : L’artiste Cam’s Mélodie annonce les couleurs de son tout premier album

Le chanteur et beatmaker Cam’s Mélodie, de son vrai nom Mohamed Camara, accompagné de son équipe managériale, a animé une conférence de presse ce mercredi 9 avril 2025 pour annoncer la sortie de son tout premier album intitulé Maximum Love. Un concert dédicace est prévu à cet effet le samedi 11 avril au Palais du Peuple.

Lors de son intervention, le manager Fodé Soumah a mis en avant la stratégie adoptée et les préparatifs liés à cet événement majeur : « Cet album est le fruit de plusieurs années de travail. Nous avons longuement œuvré pour faire évoluer sa carrière et atteindre un niveau élevé. D’importants moyens ont été mobilisés, tant en énergie qu’en stratégie. Maximum Love contient 20 titres, dont au moins 5 collaborations, avec notamment 3 featuring avec des artistes guinéens et d’autres artistes internationaux. Même si certains morceaux ont déjà été dévoilés, l’album ne sera pas disponible le jour du concert. Toutefois, la date de sortie officielle sur les plateformes de téléchargement sera communiquée dès le 11 avril. Nous travaillons activement avec nos partenaires pour offrir au public, ici comme à l’international, une œuvre de qualité. Ce sera un spectacle riche en danse, musique, beat-making et plein d’autres surprises. »

De son côté, l’artiste Cam’s Mélodie a exprimé toute son émotion à l’approche de cette étape importante : « Je suis extrêmement heureux et ému de vous accueillir aujourd’hui pour cette conférence de presse, en prélude à la sortie officielle de mon tout premier album Maximum Love. Cet album me tient particulièrement à cœur. Il sortira le 11 avril et nous aurons le privilège de le célébrer ensemble au Palais du Peuple. Venez nombreux, inchallah, vous ne le regretterez pas ! »

Aminata Camara