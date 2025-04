FEGUIFOOT : Ce qui a fait chuter Bouba Sampil 

Les tensions au sein de la Fédération Guinéenne de Football (FGF) continuent de faire des vagues. Plusieurs accusations lourdes pèsent sur le président de la FGF, alimentant des conflits internes et des remises en question sur la gestion de l’organisation. Le vice-président, Mamadou Barry, a récemment introduit une motion de révocation contre le président, citant plusieurs reproches qui risquent de mettre en lumière des dysfonctionnements graves au sein de la fédération.

L’une des critiques majeures concerne la gestion « cavalière » du président, jugée unilatérale. Selon notre source, le président aurait pris des décisions sans consulter le comité exécutif de la FGF, ce qui contrevient aux règles de gouvernance de l’organisation. L’absence de transparence et de consultation est un point particulièrement sensible qui fragilise la structure interne de la fédération.

Outre la question de la gestion des décisions, la motion de révocation soulève également des interrogations sur la gestion financière de la FGF. D’après notre interlocuteur, des flux financiers importants ( dont il s’est abstenu de d’annoncer un chiffre) ont transité par la fédération, sans que des chiffres clairs ne soient fournis aux autres membres. Le manque de visibilité et de contrôle sur ces fonds alimente des soupçons de mauvaise gestion, voire de détournement de fonds.

Un autre sujet brûlant est celui du trafic de visas, évoqué par Mamadou Barry. Lors des barrages pour les Jeux Olympiques de Paris, des noms figurant sur les listes des voyageurs n’avaient aucun lien avec le football, ce qui suscite de vives préoccupations sur des pratiques douteuses liées à la distribution des visas.

Il s’agira désormais pour le président de la FGF de s’expliquer devant l’Assemblée générale qui se tiendra au mois de mai. Ce sera l’occasion pour lui de répondre point par point aux accusations formulées à son encontre et de défendre sa gestion face à des voix de plus en plus critiques.

La situation au sein de la FGF pourrait connaître un tournant décisif dans les semaines à venir, avec des enjeux bien au-delà de la simple gestion de l’organisation, mettant en lumière des questions de gouvernance, de transparence et de confiance qui se posent de plus en plus dans le milieu sportif guinéen.

Lonceny Camara