Renaissance FC brille au Trophée des Champions : coach et joueur du mois raflés

Réunis au centre technique de Nongo pour la troisième cérémonie du Trophée des Champions du mois de mars, tous les projecteurs étaient braqués sur Renaissance FC, véritable sensation du mois.

Avec un parcours sans faute — cinq matchs disputés, trois victoires et deux nuls — Mohamed Maleah Camara s’est vu décerner le trophée de meilleur entraîneur du mois. Une distinction méritée face à une concurrence relevée composée notamment de Souleymane Camara « Abedi » (ASM), Nouhoum Diané (HAC), Ismaël Kaba (Milo FC) et Kamus Camara (Foot Élite).

Chez les joueurs, la lutte pour le titre de meilleur footballeur du mois a été tout aussi intense. Deux représentants du Milo FC (Adama Camara, Bourlaye Camara) et deux du RFC (Mohamed Damaro Bangoura, Issiaga Bangoura) étaient en lice, aux côtés d’Abdoulaye Kanacé du CI Kamsar.

Avec trois buts inscrits en quatre matchs, Mohamed Damaro Bangoura s’est logiquement imposé, remportant la distinction avec brio.

À la fin de la cérémonie, les deux lauréats ont livré leurs premières impressions.

« Je remercie avant tout mon coach pour tout ce qu’il fait pour moi et pour l’équipe. Sans lui, je ne serais pas là aujourd’hui. L’objectif collectif reste le maintien, mais comme on dit, l’appétit vient en mangeant. On va se battre jusqu’au bout. Personnellement, j’espère revenir ici le mois prochain, Inch’Allah », a indiqué Mohamed Damaro Bangoura.

Mohamed Maleah Camara, très ému, a exprimé toute sa gratitude. « C’est un sentiment de fierté et surtout de reconnaissance. C’est mon tout premier trophée individuel, je ne l’oublierai jamais, et ma famille non plus. Concernant nos performances, il n’y a pas de secret : c’est le travail. J’ai la chance d’avoir un groupe de joueurs qui m’écoutent, qui me respectent. Ils viennent de Tombolia, Sangoyah, Gbessia, rarement de Dixinn ou du centre-ville. On n’a pas les moyens de se payer du luxe, mais on reste soudés pour aller chercher les résultats », a-t-il déclaré.

