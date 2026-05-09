En véhicule banalisé, le président découvre « l’insalubrité alarmante » de Conakry

Dans une rare sortie en voiture banalisée, le président Mamadi Doumbouya a découvert une réalité bien éloignée des discours officiels sur l’assainissement de Conakry. Entre montagnes d’ordures, marchés envahis par les déchets et déficit criant de civisme, Mamadi Doumbouya a exprimé sa colère face à une situation qu’il juge « inacceptable ». Un constat sévère qui relance le débat sur l’efficacité réelle des opérations d’assainissement régulièrement annoncées par les autorités et les acteurs du secteur.

À travers une série d’instructions musclées, le Chef de l’État entend reprendre le contrôle sur l’insalubrité, la sécurité urbaine, l’organisation des examens nationaux et le double scrutin prévu le 31 mai 2026.

Selon le compte rendu lu par Ousmane Gaoual Diallo, le président de la République, lors de déplacements personnels effectués en véhicule banalisé dans la capitale, a constaté « avec une vive préoccupation » l’ampleur de l’insalubrité qui gangrène plusieurs quartiers de Conakry.

Le président Doumbouya a dénoncé « des dépôts d’ordures à ciel ouvert » ainsi que « des marchés rendus quasi inaccessibles par l’accumulation de déchets », tout en pointant « un déficit manifeste de civisme ».

Qualifiant cette situation « d’inacceptable », il a averti qu’elle représente « un risque sanitaire réel à l’approche de la saison des pluies ». En réponse, des instructions fermes ont été données afin de mobiliser l’ensemble des structures compétentes, y compris les forces de défense et de sécurité, pour « apporter une réponse concrète et rapide ».

Mais au-delà de la question de l’insalubrité, le président s’est également alarmé de « la prolifération de personnes en situation de vulnérabilité », notamment des individus souffrant de troubles mentaux, des jeunes sans-abri et des vendeurs ambulants étrangers dans la commune de Kaloum et ses environs.

Le Chef de l’État estime que cette situation pourrait devenir « un facteur de vulnérabilité pour la sécurité nationale » dans le contexte géopolitique actuel. Le Conseil supérieur de la Défense a ainsi été instruit de se saisir du dossier « sans délai ».

Sur le volet éducatif, le président de la République a haussé le ton concernant les prochains examens nationaux. Il a exigé que toutes les dispositions soient prises afin d’éviter les « dysfonctionnements » qui avaient perturbé l’année scolaire précédente avec des reports et des tensions autour des évaluations.

« Il n’admettrait pas la répétition de tels incidents », a insisté le Chef de l’État, qui souhaite également une accélération des corrections et l’étude de sessions de rattrapage, notamment pour les candidats au baccalauréat, au nom de « la culture du mérite et de l’excellence éducative ».

Concernant le double scrutin communal et législatif du 31 mai 2026, le président a réaffirmé sa volonté d’organiser des élections « transparentes », « crédibles » et « ordonnées », dans les mêmes conditions que les précédentes consultations électorales.

Siby