Mariage précoce en Guinée : le documentaire « Diari, des filles volées à leur avenir » brise le silence

L’ONG Les Amazones de la Presse Guinéenne, en partenariat avec Girls First Fund, a organisé ce vendredi 8 mai, une cérémonie de projection du film documentaire « Diari, des filles volées à leur avenir », une œuvre engagée qui met en lumière les conséquences dramatiques du mariage précoce des jeunes filles en Guinée.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le mariage des enfants, un phénomène encore très répandu dans plusieurs localités du pays, notamment dans le district de Diari, situé dans la préfecture de Labé.

Prenant la parole à cette occasion, la vice-présidente des Amazones de la Presse Guinéenne, Hassatou Lamarana Bah, a dénoncé avec émotion une pratique qui « vole aux jeunes filles leur santé, leur éducation et, plus globalement, leur avenir ».

« Nous sommes réunis cet après-midi pour braquer les projecteurs sur une réalité qui, bien que souvent silencieuse, fragilise les fondements mêmes de notre société : le mariage d’enfants », a-t-elle déclaré devant un parterre d’acteurs de la société civile, de journalistes et de représentants institutionnels.

S’appuyant sur des chiffres de l’UNICEF, elle a rappelé l’ampleur inquiétante du phénomène en Guinée. « On estime à 670 500 le nombre de femmes mariées avant l’âge de 15 ans et à 1,7 million celles mariées avant l’âge de 18 ans. Le pays compte ainsi près de 2 millions d’épouses enfants, soit une jeune femme sur deux mariée pendant son enfance », a-t-elle martelé.

Selon elle, le documentaire projeté va bien au-delà d’un simple support audiovisuel. « Il ne s’agit pas seulement d’un film, mais d’un outil de dialogue conçu pour susciter l’empathie et une réflexion collective profonde », a expliqué Hassatou Lamarana Bah.

Elle a également annoncé la présentation d’un mémorandum de plaidoyer élaboré à partir de sondages réalisés auprès de 300 personnes, afin de pousser les décideurs et les communautés à des engagements concrets contre ce fléau.

De son côté, Lydie Tonguino, représentant Girls First Fund, a livré un témoignage poignant sur son propre vécu de survivante du mariage d’enfant.

« Je me souviens avec une grande clarté du moment où mes parents m’ont annoncé leur décision de me marier alors que je venais tout juste d’avoir 16 ans », a-t-elle confié avec émotion.

Elle explique avoir accepté cette décision « par respect pour ses parents », avant de découvrir la dure réalité des responsabilités précoces et des difficultés à poursuivre son parcours scolaire.

« Derrière cette décision se cachait une réalité beaucoup plus compliquée, faite de responsabilités précoces, de maternité trop tôt vécue et d’un combat quotidien pour poursuivre mes études », a-t-elle témoigné.

Aujourd’hui engagée dans la défense des droits des filles, elle estime que « le mariage d’enfant ne peut être réduit à une pratique culturelle », le qualifiant de « violation manifeste des droits fondamentaux de l’enfant » et d’« obstacle majeur au développement social et économique ».

La représentante de Girls First Fund a salué le courage des Amazones de la Presse Guinéenne pour avoir « choisi de briser le silence et de rendre visible ce qui est souvent invisible ».

« Derrière chaque politique, chaque programme et chaque engagement, il y a des vies », a-t-elle insisté, appelant à une mobilisation collective pour protéger les jeunes filles contre le mariage précoce.

La cérémonie s’est poursuivie par un panel d’échanges autour du thème : « Mariage d’enfants en Guinée : comprendre, prévenir et agir », réunissant médecins, leaders religieux et acteurs de la société civile autour des stratégies à mettre en œuvre pour enrayer ce phénomène.

N’Famoussa Siby