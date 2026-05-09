Journée de l’Europe : l’UE réaffirme son partenariat stratégique avec la Guinée

À l’occasion de la Journée de l’Europe, célébrée chaque 8 mai, la délégation de l’Union européenne en République de Guinée a tenu une réception de haut rang à la résidence de son ambassadeur, sur la corniche de Donka, un signal fort d’engagement sur le continent africain.

Diplomates, membres du gouvernement, entrepreneurs et partenaires de l’UE : l’événement a rassemblé le gratin de la scène institutionnelle guinéenne. Une mobilisation à la hauteur des enjeux évoqués lors de la soirée.

C’est l’ambassadeur résident Xavier Sticker qui a ouvert le bal avec un discours sans détour, revenant sur les heures sombres de l’Europe avant d’aborder la guerre entre la Russie et l’Ukraine, et les nouvelles menaces de désinformation.

« L’Europe, c’est la paix, parce que cinq ans avant qu’elle décide de se doter d’institutions communes et de travailler sur des solidarités concrètes ayant permis une union sans cesse plus étroite entre les peuples d’Europe, le continent était en guerre. L’Europe, c’est aussi l’État de droit, car elle garde en mémoire les horreurs du nazisme. L’Europe, ce sont également les droits de l’homme, parce qu’elle a connu des situations où ceux-ci ont été bafoués, conduisant à l’effacement de l’être humain et de sa dignité », a-t-il déclaré.

Des mots forts, qui résonnent dans un contexte mondial tendu. Le diplomate européen a ensuite mis le doigt sur une réalité incontournable : les guerres hybrides et la désinformation imposent aujourd’hui une solidarité renforcée entre partenaires partageant les mêmes valeurs.

« Nous avons besoin de reconstituer notre solidité, notre puissance et notre capacité à résister à ces menaces. Et nous ne sommes pas seuls : nous cherchons des partenaires », a-t-il poursuivi.

Xavier Sticker n’a pas mâché ses mots sur la place de la Guinée dans l’échiquier diplomatique européen.

« Lorsque nous choisissons la Guinée comme partenaire et que la Guinée nous fait l’honneur d’être dans une logique réciproque dans un tel partenariat, nous cherchons en la Guinée, et plus largement en l’Afrique, un pays et un continent qui partage encore aujourd’hui cet objectif et nous permettra qu’ensemble nous soyons plus forts pour résister à toutes les menaces contre l’ordre international. Nous cherchons en la Guinée un partenaire solide. Nous nous engageons au côté de la Guinée et aux côtés de nos partenaires dans le monde en tant qu’unité européenne, en tant qu’équipe Europe fiable, qui s’engage dans la durée, qui est à la fois prévisible et sur laquelle nos partenaires peuvent compter », a-t-il souligné.

L’ambassadeur a également salué le processus de transition politique en cours en Guinée, tout en fixant clairement les attentes de Bruxelles.

« Nous avons besoin de cette solidité qui doit être la nôtre, et qui doit être aussi, nous l’espérons, celle de nos partenaires. Et je le dis à un moment où la Guinée se prépare à sortir de la transition politique qu’elle a engagée depuis déjà quelques années. La Guinée a tenu avec succès un référendum, comme vous le savez tous, en septembre 2025, puis l’élection présidentielle. Et dans à peine plus de trois semaines, les Guinéens se rendront aux urnes pour les élections législatives et locales, qui seront un jalon supplémentaire pour parachever cette transition », a-t-il affirmé.

Puis, sur le critère fondamental qui guidera le regard de l’Union européenne, l’ambassadeur de l’EU indique : « L’Union européenne a eu l’occasion, à plusieurs reprises ces derniers mois, de s’exprimer sur différentes phases de cette transition, parfois sur les péripéties qui ont pu survenir. Et le mot-clé pour l’Union européenne, c’est l’inclusivité. C’est un critère d’une importance capitale, tant celle-ci est ce qui permet et permettra demain à tous les Guinéens et à toutes les Guinéennes de se retrouver dans les institutions qu’ils se seront données, qu’ils auront librement choisies. Et c’est dans le cadre de ces institutions que le dialogue doit se faire et que les débats ont leur place. L’Union européenne s’engage avec la Guinée dans ses différents domaines. Elle le fait par ce choix politique de coopérer en défense du multilatéralisme, donc dans le respect aussi des principes que nous prenons dans le multilatéralisme».

L’Union européenne entend rester un partenaire fiable, exigeant et de long terme pour la Guinée, à condition que le chemin vers des institutions inclusives et démocratiques se poursuive.

Les principales corrections portaient sur la ponctuation, la syntaxe des citations et la fluidité des transitions. Les propos ont été intégralement préservés.

Aminata Camara