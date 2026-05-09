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Africa Forward Summit : Mamadi Doumbouya attendu à Nairobi

Par LEDJELY.COM

Le président  Mamadi Doumbouya, prendra part au sommet « Africa Forward Summit » prévu à Nairobi, au Kenya. L’annonce a été faite à travers un communiqué publié ce samedi 9 mai 2026 par la Présidence de la République.

Selon le document officiel, le chef de l’État quittera Conakry ce dimanche 10 mai 2026 dans « un esprit panafricain » afin de participer à cette rencontre internationale qui réunira plusieurs dirigeants et acteurs du développement africain dans la capitale kényane, Nairobi.

À cette occasion, la Présidence a invité plusieurs hautes personnalités de l’État à prendre part au cérémonial de départ prévu à 09 heures à l’Aéroport International Ahmed Sékou Touré.

Parmi les personnalités conviées figurent notamment la vice-présidente du Conseil national de la transition (CNT), le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement ainsi que les hauts responsables des forces de défense et de sécurité.

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