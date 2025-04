L’agrément de la FEGUIFOOT expiré, l’État suspend son soutien : vers une nouvelle crise ?

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a officiellement notifié à la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) l’expiration de son agrément ministériel datant du 28 mars 2023, dont la durée de validité était de deux ans. Cet agrément est arrivé à terme le 27 mars 2025, et l’État exhorte désormais la FEGUIFOOT à en tirer toutes les conséquences juridiques et administratives.

La lettre adressée au président de la FEGUIFOOT souligne que cette échéance intervient dans un contexte de fortes tensions internes et de dysfonctionnements au sein du Comité exécutif de la fédération. Elle évoque notamment des « fautes administratives lourdes » et un climat d’instabilité croissant, mettant en péril le bon fonctionnement de l’institution.

Le Ministère précise qu’en l’absence de renouvellement de l’agrément, aucun acte pris par la FEGUIFOOT après le 28 mars 2025 ne sera reconnu par l’État, sauf autorisation expresse du ministère concerné. Cette mesure vise à encadrer strictement les prises de décisions et à éviter l’aggravation des tensions qui secouent la fédération.

Par ailleurs, le département ministériel condamne le non-respect d’une directive émise le 8 avril 2025, qui demandait expressément de surseoir à toute décision stratégique avant la visite d’une mission de la FIFA attendue en Guinée.

L’État guinéen a également décidé de suspendre toute prise en charge des activités de la FEGUIFOOT tant que la situation administrative ne sera pas régularisée et que le conflit interne au sein du comité exécutif ne sera pas résolu. Seuls les cas jugés « exceptionnels » et préalablement autorisés pourront bénéficier d’un appui financier.

Dans une volonté d’apaisement et de coordination, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a convoqué le comité exécutif de la FEGUIFOOT à une réunion d’urgence prévue le jeudi 17 avril 2025 à 11h, au siège du ministère. Cette rencontre vise à définir un plan d’action transitoire, en concertation avec les instances nationales et internationales du football (FIFA, CAF, UFOA 2).

Plusieurs points cruciaux y seront discutés :

Le financement exceptionnel des activités footballistiques ;

La poursuite encadrée des compétitions nationales ;

La participation responsable de la Guinée aux compétitions internationales ;

La révision des textes de la FEGUIFOOT pour leur mise en conformité ;

L’audit de la gestion financière de la fédération ;

L’examen des allégations de mauvaise gouvernance ;

Et la prise de sanctions en cas de crimes économiques avérés.

À la suite de cette lettre, le Comité exécutif de la fédération guinéenne de football a décidé de se réunir d’urgence ce mardi 15 avril 2025. Se dirige-t-on vers une nouvelle crise dans le football guinéen ?

À suivre.

N’Famoussa Siby