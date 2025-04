Recensement biométrique : Félix Lamah lance l’opération et appelle à un sursaut patriotique

Ce samedi 19 avril 2025, dans le quartier commercial de la commune urbaine de N’Zérékoré, le ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, Félix Lamah, a officiellement lancé les opérations du recensement biométrique.

Prenant la parole, le ministre a précisé que le PM RAVEC est un dispositif permettant de collecter les données personnelles — biographiques et biométriques — de tous les citoyens, à partir des documents d’état civil. « L’objectif est de mettre en place un système fiable d’identification à travers deux registres interconnectés : le Registre National d’État Civil et le Registre National des Personnes Physiques. Ces registres seront interopérables avec d’autres systèmes comme ceux de la sécurité sociale, de l’éducation, de la santé, ou encore des passeports et cartes d’identité », a-t-il expliqué.

Félix Lamah a également souligné que ce recensement, fruit de la collaboration entre le PM RAVEC et la Direction nationale des affaires politiques et de l’administration électorale, vise à doter chaque citoyen âgé de 10 ans et plus d’une identité juridique, numérique et sécurisée. « Cette identité sera unique, infalsifiable et intégrera à la fois les données biométriques et l’empreinte digitale de chaque individu », a-t-il précisé.

Appelant à la mobilisation générale, le ministre a tenu à rappeler l’engagement constant du Président de la République à faire du “bien naître” des Guinéens une priorité nationale. « J’invite toute la population forestière à se faire recenser massivement. Cette démarche permettra non seulement de bâtir le registre des personnes physiques, mais aussi de constituer un fichier électoral crédible avec une attribution automatique et géolocalisée des bureaux de vote », a-t-il lancé.

S’adressant enfin aux agents recenseurs, Félix Lamah a insisté sur l’esprit de responsabilité : « Vous êtes les bras opérationnels de cette mission républicaine. Faites preuve de rigueur, de professionnalisme et surtout de patriotisme. Le sérieux que vous mettrez dans ce travail est crucial pour garantir à chaque Guinéen le droit d’exprimer sa voix lors des élections du 21 septembre 2025 et des scrutins à venir ».

Félix Lamah a été le premier à se faire recenser, donnant ainsi le coup d’envoi symbolique à cette opération. Il a été suivi par les responsables des services de défense et de sécurité.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré