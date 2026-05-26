Législatives 2026 : le Mouvement syndical guinéen s’aligne derrière l’UMP-GMD

La Bourse du Travail de Conakry a servi de cadre, ce mardi 26 mai 2026, à une rencontre politique inédite. Le parti de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP-GMD), allié de la Génération pour la modernité et le développement (GMD) a été reçu par le Mouvement syndical guinéen, sous la conduite de son coordinateur général, Elhadj Amadou Diallo. Devant plusieurs représentants d’organisations syndicales, le monde du travail a affiché son soutien « indéfectible » aux candidats Aboubacar Siddighy Diallo et Dr Dansa Kourouma, dans le cadre des élections législatives prévues le 31 mai prochain.

Prenant la parole dans une salle acquise à leur cause, le leader syndical Elhadj Amadou Diallo a justifié cette prise de position qu’il a présentée comme un « choix de raison et de reconnaissance ». Il a notamment salué le leadership du Dr Dansa Kourouma à la tête du Conseil national de la transition (CNT), l’organe législatif sortant.

« Sous la direction éclairée du Président du CNT, l’organe législatif de la Transition a su rester à l’écoute constante du Monde du travail et des populations en général de notre pays. Nous avons trouvé en sa personne un homme d’État accessible, un artisan du dialogue social et un défenseur rigoureux de l’inclusion. Le CNT a su être le miroir des aspirations de notre peuple : l’aspiration à une justice sociale, à des conditions de travail décentes et à un cadre juridique moderne qui protège les plus vulnérables », a-t-il expliqué.

Appelant les travailleuses et travailleurs à une forte mobilisation le 31 mai, il a estimé qu’un vote en faveur de cette équipe garantirait une future Assemblée nationale plaçant le mérite et le dialogue social au cœur des priorités nationales.

Visiblement ému, le Dr Dansa Kourouma a salué l’initiative des syndicalistes, qu’il a remerciés d’avoir accepté de « braver les interdits et de créer une exception » en faveur de son équipe.

« Quel que soit mon niveau d’éloquence, je ne peux pas exprimer à sa juste valeur ce que je ressens. Je ne peux pas avancer dans ce discours, parce que vous constatez en moi combien est grande l’émotion d’être invité dans cette salle où les libertés les plus difficiles à conquérir ont été conclues », a-t-il lancé.

Le candidat a ensuite pris des engagements pour la prochaine législature. « Ce que je peux vous garantir, mon collègue Boubacar Siddighy et moi-même, ainsi que tous les membres de l’UMP, c’est qu’une fois à l’Assemblée nationale, toutes les lois doivent être sensibles aux conditions sociales du travail. Nous utiliserons le microscope électronique pour regarder si les meilleures conditions de travail sont garanties. Nous veillerons à ce que le profit soit réparti équitablement entre toutes les couches de la population, sans distinction de territoire », a-t-il déclaré.

De son côté, Aboubacar Siddighy Diallo, président de l’UMP et tête de liste nationale, a exprimé sa satisfaction face à ce soutien qu’il qualifie d’historique. Il a rappelé le rôle des syndicats dans les luttes d’émancipation sur le continent africain, notamment dans la défense des droits des travailleurs et des retraités.

« C’est la première fois que le mouvement syndical appelle un parti politique pour venir lui apporter son soutien, et cela a été fait à l’endroit de l’UMP. Cela nous rassure que ce que nous faisons jusque-là est en train de prendre forme telle que le veut le général Mamadi Doumbouya : mettre tous les Guinéens au service du développement, parler ensemble, travailler ensemble pour obtenir ensemble ce qu’on souhaite obtenir. Si le syndicat se joint à la politique aujourd’hui de façon très ouverte, ça veut dire que ceux qui incarnent la liste de l’UMP ont la confiance totale des travailleurs, des retraités et de leurs familles », a-t-il indiqué.

Comparant l’alliance entre l’UMP et le mouvement syndical à « le cœur gauche et le cœur droit », les responsables de la coalition ont scellé cette entente sous les ovations et les slogans traditionnels du mouvement ouvrier : « salut camarade ! »

Thierno Amadou Diallo