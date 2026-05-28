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Dr. Dansa Kourouma : « Retournons-nous vers Allah, garantie de notre développement »

Par LEDJELY.COM

Les fidèles musulmans de Guinée ont célébré ce mercredi 27 mai 2026 la fête de l’Aïd El-Kebir, dans un contexte politique et social marqué par de nombreuses attentes. À Hamdallaye, dans la commune de Ratoma, le candidat de l’UMP, Dr Dansa Kourouma, a profité de cette journée spirituelle pour lancer un message fort aux acteurs politiques et aux citoyens guinéens.

Après avoir accompli la prière de Tabaski, Dr Dansa Kourouma a appelé à l’unité nationale, à la paix et au retour vers les valeurs religieuses, qu’il considère comme la clé du développement du pays.

« Je m’adresse aux politiciens, à tous ceux qui ont été élevés en dignité pour gouverner et diriger ce pays. Ceux qui cherchent le pouvoir et ceux qui l’exercent aujourd’hui, je demande à chacun de se donner la main, d’unir la Guinée et les Guinéens. Retournons-nous vers Allah, car Il est la solution à nos problèmes et la garantie du développement de notre pays », a-t-il déclaré devant les fidèles.

Poursuivant Dr Dansa a dénoncé les souffrances accumulées au fil des années en Guinée, invitant les responsables à privilégier la réconciliation et le pardon.

« Ce message, je l’adresse avec un cœur sincère et pur. Il y a eu trop de souffrances dans ce pays. Disons halte et profitons de cette prière pour nous repentir devant Dieu », a-t-il insisté.

Par ailleurs, Dr Dansa Kourouma est revenu sur la portée symbolique de la fête de l’Aïd El-Kebir, qu’il présente comme une occasion de purification spirituelle et de retour vers Allah.

« Nous célébrons la fête du sacrifice d’Abraham parce qu’elle symbolise l’expiation et le pardon de nos péchés. C’est une occasion pour chacun de se repentir devant Allah », a-t-il expliqué.

Le candidat de l’UMP n’a également pas manqué d’adresser des prières au président de la de la République, le Général Mamadi Doumbouya, pour la réussite de sa mission à la tête du pays.

« Ma prière va également au chef de l’État : qu’il soit en bonne santé et qu’il ait l’intelligence, l’inspiration et la sagesse nécessaires pour conduire ce pays vers un développement socio-économique durable », a-t-il formulé, avant d’appeler à la loyauté des collaborateurs du chef de l’État.

« Je prie aussi pour que ses collaborateurs lui soient loyaux afin que la Guinée, telle que rêvée par nos pères fondateurs, devienne une réalité. Que Dieu bénisse la Guinée », a-t-il conclu.

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