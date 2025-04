Éducation inclusive : FITIMA clôture son projet en faveur des enfants handicapés et des jeunes femmes

La Fondation Internationale Tierno et Mariam (FITIMA) a clôturé, ce mardi 22 avril 2025, son projet de promotion du droit à la santé et à l’éducation des enfants en situation de handicap, ainsi que de formation professionnelle pour les jeunes femmes. La cérémonie s’est tenue au Centre Culturel Franco-Guinéen, lieu choisi pour la remise des satisfecit aux enseignants et étudiants bénéficiaires du projet, financé par la République Fédérale d’Allemagne.

Au programme : témoignages, marques de reconnaissance et présentation des résultats d’un projet lancé en septembre 2024 avec l’appui de l’ambassade d’Allemagne. L’objectif : garantir aux enfants en situation de handicap un accès équitable aux soins médicaux, à une éducation inclusive de qualité et à une intégration sociale durable.

« Cette formation, on en rêvait à FITIMA. Il est indispensable que les enseignants des écoles ordinaires soient formés au handicap, car leur méconnaissance conduit souvent à l’exclusion de ces enfants. À l’issue de la formation, tous les enseignants formés acceptent désormais d’accueillir des enfants en situation de handicap dans leurs classes », a indiqué Hawa Dramé, présidente de FITIMA Guinée.

Les résultats du projet sont parlants :

62 enfants ont bénéficié de soins médicaux, atteignant 300 % de l’objectif initial.

15 professionnels de santé ont été formés et se sont engagés à collaborer avec FITIMA.

10 fauteuils en mousse ont été confectionnés pour améliorer la mobilité des enfants.

Des appareillages orthopédiques sont en cours de fabrication pour 10 enfants.

FITIMA a également formé la première promotion d’auxiliaires de vie scolaire et sociale (AVS).

« 24 jeunes femmes et 2 jeunes hommes sont désormais capables de prendre en charge des personnes dépendantes : personnes handicapées, alitées à l’hôpital ou victimes d’AVC. Cette formation d’un an allie théorie et pratique et prépare les bénéficiaires à accompagner toute personne en perte d’autonomie », a expliqué la présidente de FITIMA.

Par ailleurs, selon Hawa Dramé :

20 enseignants ont été formés à la pédagogie inclusive.

10 rampes d’accès ont été installées dans 7 écoles pour favoriser l’accessibilité.

26 personnes, dont 24 jeunes femmes, ont été formées au métier d’auxiliaire de vie.

Au cours de la cérémonie, des enseignants ont exprimé le souhait de voir ce projet étendu aux zones les plus reculées du pays. Une requête entendue par FITIMA, mais qui dépendra des financements.

« Nous sommes prêts à élargir le projet. Mais les formations nécessitent un soutien financier. Grâce à un plaidoyer actif, nous avons obtenu le soutien de l’ambassade d’Allemagne. Si d’autres partenaires, notamment les ministères de l’Éducation et de la Santé, se joignent à nous, nous pourrons former davantage d’enseignants et réduire encore plus les exclusions », a plaidé Hawa Dramé.

Selon le rapport du projet, plus de 2 000 personnes ont été sensibilisées aux droits des personnes en situation de handicap. Un résultat salué par la représentation diplomatique allemande.

« FITIMA est une organisation bien connue en Guinée et dans la sous-région. Les résultats du projet que nous avons financé en 2024 sont très positifs. C’est un réel plaisir pour l’ambassade d’Allemagne d’avoir soutenu cette initiative en faveur des enfants handicapés », a souligné Samora Fatoumata, assistante de l’ambassadrice, chargée des relations politiques et de la presse.

Parmi les bénéficiaires, Syetta Kaba, diplômée en auxiliaire de vie sociale, témoigne avec émotion.

« Ce sont le courage et le dévouement de nos formateurs qui m’ont le plus marquée. Même quand on doutait, ils étaient là pour nous motiver. Grâce à cette formation, je peux aujourd’hui accompagner des personnes âgées, des enfants, ou toute personne en situation de dépendance. C’est un métier innovant et indispensable », a-t-elle confié.

Lamine Camara