Evènement-REJAC : Conakry s’apprête à accueillir la Presse africaine

Comme cela a été annoncé le vendredi 18 avril dernier avec la conférence de presse animée par les initiateurs eux-mêmes, la Guinée s’apprête à vivre en juin prochain – précisément les 26 et 27 – un évènement de dimension panafricaine. Il s’agit de la première édition de la Rencontre des journalistes africains de Conakry (REJAC), portée par l’hebdomadaire ‘’Le Punch’’, en partenariat avec la Haute autorité de la communication (HAC), le ministère de l’Information et de la Communication et les différentes associations de la presse, toutes catégories confondues. La rencontre dédiée à la thématique « Journalisme et Intelligence artificielle » débattra de plusieurs thématiques en rapport avec les enjeux de la pratique journaliste en Afrique. Pour cela, elle réunira dans la capitale guinéenne plusieurs grands noms de la presse africaine francophone au côté de leurs confrères et consœurs guinéens.

Ci-dessous le communiqué de la commission d’organisation