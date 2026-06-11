ledjely
Accueil » Le Comité d’organisation annonce de la 2ème édition de la REJAC
Actualités

Le Comité d’organisation annonce de la 2ème édition de la REJAC

Par LEDJELY.COM

Le Comité d’organisation de la Rencontre des journalistes africains de Conakry (REJAC) informe les professionnels des médias, les partenaires ainsi que l’ensemble des participants, du report de la 2ème édition, au 24 juin 2026, en lieu et place des 10 et 11 juin comme cela était initialement prévu.  

Cette décision a été prise dans le souci d’assurer une meilleure mobilisation des intervenants, des participants et des partenaires, afin de garantir le succès de cette rencontre qui ambitionne de renforcer les échanges, le partage d’expériences et la coopération entre les journalistes du continent.

Le Comité d’organisation profite de cette occasion pour rappeler qu’à l’occasion de cette deuxième édition, trois panels sont inscrits au menu :

  • Médias et changement climatique en Afrique ;
  • Les défis du journalisme environnemental ;
  • Médias et exploitation minière : entre opportunités économiques et vigilance écologique

Portée par le journal Le Punch, la REJAC se veut un cadre de dialogue et de concertation entre les professionnels des médias africains. Cette nouvelle édition entend poursuivre cette dynamique en offrant une plateforme de réflexion sur les défis, les opportunités et les perspectives d’avenir de la presse sur le continent.

Le Comité d’organisation remercie l’ensemble des partenaires, des intervenants et des participants pour leur compréhension et leur engagement constant en faveur de la réussite de cet événement. Il réaffirme sa détermination à faire de cette deuxième édition un moment fort de rencontres, de partage d’expériences et de promotion de l’excellence journalistique en Afrique.

Rendez-vous le 24 juin 2026 à Conakry pour une REJAC renouvelée, ambitieuse et résolument tournée vers l’avenir du journalisme africain.

Conakry, le 11 juin 2026

Le Comité d’organisation

REJAC 2026

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Kankan : un imam accusé de recel de câbles électriques acquitté par le tribunal

LEDJELY.COM

Mondial 2026 : et si l’Afrique jouait sa meilleure carte ?

LEDJELY.COM

Mondial 2026 : Washington justifie l’exclusion d’Omar Abdulkadir

LEDJELY.COM

Pèssè Awards 2026 : une première édition pour célébrer les héros de la comédie guinéenne

LEDJELY.COM

Infrastructures : la Guinée accueille le Forum économique sectoriel du BTP Côte d’Ivoire-Guinée

LEDJELY.COM

Accès à l’emploi : les personnes handicapées diplômées interpellent Mamadi Doumbouya

LEDJELY.COM
Chargement....