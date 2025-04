Kankan : la forêt sacrée de Makónon détruite, la colère monte

Située à une dizaine de kilomètres du centre-ville, la forêt de Toukani-ni, longtemps protégée par les habitants du quartier Makonon, a été partiellement détruite ce week-end par un incendie criminel. Ce lieu, considéré comme le sanctuaire du génie protecteur du village, est aujourd’hui au cœur d’une vive polémique. Selon plusieurs citoyens, des responsables de l’ancien district de Makonon seraient impliqués dans ce drame. Une situation qui suscite inquiétude et colère au sein de la communauté.

D’après les témoignages recueillis sur place, une personne — encore non officiellement identifiée — serait entrée dans la forêt pour y commettre l’irréparable. Le doyen et porte-parole du village accuse nommément un certain Yaya.

« Celui qui a débroussaillé la forêt s’appelle Yaya. Pourtant, à plusieurs reprises, il lui avait été interdit de toucher à cet endroit sacré. Un jour, il est venu avec ceux qui se prétendent « chefs » et, à la grande stupeur du village, ils ont débroussaillé la forêt. Plusieurs générations se sont succédé ici sans jamais oser un tel acte. Ce lieu apporte bonheur et prospérité à toute la Guinée, et à Makonon en particulier », déclare-t-il, la voix presque brisée par l’émotion.

Le porte-parole précise que la communauté avait déjà porté plainte contre le suspect. Arrêté, puis libéré par clémence, l’individu aurait récidivé.

« Après son interpellation, nous l’avons relâché par pitié. Mais quelques heures après, la forêt était en feu », affirme-t-il.

Interrogé sur l’importance de cette forêt pour le développement de Makonon, le doyen reste discret.

« Il y a des choses que nous ne pouvons pas révéler ici. Ce que je peux dire, c’est que cette forêt joue un rôle vital, notamment pour l’arrivée des pluies. Elle abrite aussi un arbre fruitier appelé bödö, dont tout Kankan se ravitaille. Il n’existe aucune autre forêt comparable dans toute la région », soutient-il.

Pour l’heure, le principal accusé refuse de s’exprimer sur l’affaire.

Michel Yaradouno