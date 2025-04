Coup de sang de Rüdiger : l’Allemagne veut le bannir

Samedi soir, la finale de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid (3-2) a été marquée par un terrible dérapage d’Antonio Rüdiger. Frustré après son remplacement en prolongation (110e minute), le défenseur madrilène a craqué en jetant des glaçons sur l’arbitre Ricardo De Burgos Bengoechea, avant d’être maîtrisé par ses coéquipiers. Résultat : carton rouge et indignation générale.

Sur ses réseaux sociaux, Rüdiger a tenté d’éteindre l’incendie : « Mon comportement d’hier soir est absolument inexcusable. Je suis sincèrement désolé. Nous avons joué un très bon match dès la deuxième mi-temps. Après 111 minutes, je n’ai plus pu aider mon équipe et, avant le coup de sifflet final, j’ai commis une erreur. Je réitère mes excuses à l’arbitre et à tous ceux que j’ai déçus hier soir ».

Mais ses regrets n’ont pas suffi à calmer la tempête. En Allemagne, son pays natal, l’affaire fait grand bruit. L’ancien international Dietmar Hamann a exigé une sanction exemplaire : « Je pense que la DFB (ndlr, la Fédération allemande de football) devrait le suspendre. Je ne l’inviterais pas à disputer la phase finale de la Ligue des nations. Je le laisserais de côté pour les deux matches ».

La DFB n’est pas restée silencieuse. Rudi Völler, directeur sportif, a publiquement recadré Rüdiger dans un communiqué.

« Toni est un joueur de haut niveau, mais en tant que joueur national, il doit également faire preuve de classe dans son comportement. Il exige à juste titre le respect de lui-même, et il doit également témoigner ce respect à autrui sans exception ». Plus loin, il souligne : « Dans ce cas, lui et certains de ses coéquipiers se sont laissés influencer par l’atmosphère extrêmement tendue qui régnait souvent, de manière inexplicable, au sein du club avant le match. C’est inacceptable. Surtout pas en tant qu’international allemand ».

Selon les médias espagnols, Rüdiger risque une suspension allant de 4 à 12 matches. Un coup dur pour le défenseur du Real, dont l’image est aujourd’hui sérieusement écornée

