IA et Journalisme : Un atelier pour armer la presse guinéenne face aux défis numériques

À l’occasion de la Journée internationale de la presse, un atelier de formation couplé à une conférence-débat se tiendra du 5 au 7 mai, sous l’initiative de l’Association Guinéenne pour la Défense des Utilisateurs des Technologies Numériques (AGUIDUTEN), en partenariat avec l’Association Guinéenne de la Presse en Ligne (AGUIPEL). En prélude à cet événement, une conférence de presse s’est tenue ce mardi 29 avril pour en dévoiler les grandes lignes.

L’intelligence artificielle, une opportunité à saisir pour les médias

« Notre objectif est simple : permettre aux professionnels des médias de mieux comprendre les outils d’intelligence artificielle, de les intégrer dans leur pratique quotidienne, et de s’en servir pour relever les nombreux défis de la profession », a déclaré Samory Keita, président du comité d’organisation.

Il poursuit : « L’apprentissage de cette technologie révolutionnaire est désormais un impératif pour les journalistes. Elle ne représente plus un simple atout, mais une nécessité pour gagner en efficacité. Grâce à l’IA, le journaliste peut accroître sa productivité, enrichir ses contenus, générer facilement des visuels (images, vidéos), détecter les fausses informations et renforcer la vérification des sources ».

L’événement sera également marqué par l’élaboration et l’adoption d’une charte d’utilisation de l’IA par les professionnels des médias guinéens. « Ce document servira de référence pour une utilisation éthique et encadrée de l’IA, en accord avec les standards de la profession », a-t-il précisé.

Une démarche inclusive pour renforcer les capacités de toute la presse guinéenne

Amadou Tham Camara, président de l’AGUIPEL, a mis l’accent sur l’inclusivité de cette initiative.

« Notre objectif est de former l’ensemble des journalistes guinéens, qu’ils soient membres ou non de notre association. Nous avons donc convié des journalistes de la RTG, de Horoya, de la presse écrite, audiovisuelle et numérique. Le nombre de participants est limité, certes, mais la priorité est donnée à la qualité des échanges », affirme-t-il.

Il conclut : « Cette première étape n’est qu’un début. D’autres sessions seront organisées pour élargir l’impact ».

Former pour transformer : un atelier comme laboratoire d’expérimentation

Oumar Camara, formateur principal de l’atelier, a insisté sur les résultats attendus et l’esprit collaboratif de la formation.

« L’objectif est que chaque participant reparte avec une maîtrise des outils d’IA les plus pertinents, capable de produire un travail plus rapide, plus pertinent et plus impactant. Cette formation est un laboratoire : venez avec vos idées, vos difficultés, vos défis. Ensemble, nous construirons des solutions à partager avec le plus grand nombre », soutient-il.

Pendant trois jours, journalistes, experts, rédacteurs en chef, techniciens, communicants et étudiants vont se retrouver pour échanger, apprendre et se former à une utilisation responsable, légale et éthique de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’information.

Aminata Camara