Afrique de l’ouest : Cellou Dalein alerte sur l’impuissance des institutions face aux juntes

Cellou Dalein Diallo, leader de l’UFDG et figure majeure de l’opposition guinéenne, en exil de fait depuis plus de deux ans, hausse le ton contre les institutions internationales, qu’il accuse de passivité face à l’effondrement démocratique en Afrique de l’Ouest.

Lors d’une rencontre à Dakar avec Alexandra Heldt, Directrice Afrique de l’Ouest de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, et son adjoint Daouda Seck, ce lundi 28 avril 2025, l’ancien Premier ministre guinéen a livré un constat sans appel : l’inaction des organisations régionales et internationales face aux régimes militaires favorise leur enracinement au pouvoir, notamment en Guinée.

« Nos échanges ont porté sur le recul de la démocratie, des libertés et de l’État de droit dans la sous-région ouest-africaine. Nous avons constaté une parfaite convergence de vues sur les causes de ce recul déplorable. Il convient de souligner, à cet égard, l’incapacité des organisations régionales et internationales à faire respecter leurs propres engagements : la CEDEAO et son Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, l’Union africaine avec la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi que l’Organisation internationale de la Francophonie avec la Déclaration de Bamako», a souligné le leader de l’UFDG.

Ces crises d’autorité, combinées au désintérêt croissant de l’Occident pour la défense des valeurs de démocratie et de liberté, ont fortement contribué à la « prolifération des coups d’État et au recul de l’État de droit dans l’espace CEDEAO», dit-il.

Par ailleurs, l’ancien Premier ministre soutient que « C’est sous l’effet conjugué de tous ces facteurs que les transitions s’éternisent et que les juntes sont aujourd’hui plus enclines à confisquer le pouvoir – quitte à commettre des parjures et à organiser des mascarades électorales – qu’à favoriser un retour à l’ordre constitutionnel à travers des élections libres, crédibles et transparentes ».

N’Famoussa Siby