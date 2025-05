Mgr Moïse Tinguiano au CNRD : « Ne faites jamais taire la voix »

À l’occasion de la cérémonie de clôture du pèlerinage chrétien à Boffa ce dimanche 4 mai 2025, Mgr Moïse Tinguiano a livré une homélie vibrante et engagée sur la situation sociopolitique actuelle en Guinée. Dans un discours empreint de foi, de lucidité et de courage, l’évêque a exhorté les autorités et les citoyens à préserver la liberté d’expression et à ne pas céder au découragement face aux blocages.

« La Guinée traverse une période de transition délicate », a-t-il déclaré en référence au processus en cours sous la conduite du CNRD. Reconnaissant les espoirs de refondation politique, sociale et institutionnelle qui animent la population, Mgr Tinguiano a toutefois mis en garde contre les nombreuses formes de résistance qui entravent ce renouveau : « Les interdictions, les blocages et les pressions peuvent se multiplier, venant de toutes parts… »

L’évêque a dénoncé à la fois les pressions extérieures, qu’il impute à des puissances étrangères soucieuses de préserver leurs intérêts, et les restrictions internes, ciblant notamment les partis politiques, les médias et les voix indépendantes. « D’autres interdictions naissent à l’intérieur, entre nous-mêmes, elles peuvent cibler un parti politique, une radio libre, une chaine de télévision indépendante…Nous vous avons formellement interdit ! », il a souligné la gravité d’un climat de répression en Guinée.

Mais au-delà du constat, Mgr Tinguiano a voulu porter un message d’espérance. Il a encouragé le peuple à « rêver » – rêver d’une nation plus développée, juste et fraternelle.

« Cependant, dans ces circonstances, il est vital de savoir ce que l’on est, ce que l’on veut et ce que l’on porte comme espérance. Il faut retenir cela, il faut tenir cela pour compte : le peuple de Guinée ne peut renoncer à son droit de rêver et de rêver de grandes choses. Il faut rêver ! Rêver d’une nation plus développée ! Il faut rêver ! Et on veut des gens qui savent rêver ! Celui ne sait pas rêver, qu’il disparaisse de ce monde-là. De s’exprimer et de construire une société juste et fraternelle », a-t-il lancé avec force, appelant chacun à ne jamais renoncer à ses aspirations.

En s’adressant directement aux membres du CNRD, Mgr Tinguiano – lui-même fils de militaire – a lancé un appel au dialogue inclusif et sincère, à ne pas se lancer systématiquement dans la voie de faire taire toutes les voix dissonantes comme cela l’est actuellement dans le pays.

« Nous disons humblement aux membres du CNRD – puisque ce sont des militaires et que ce sont mes parents, parce que mon papa était militaire – j’ose vous dire, chers papas, chères mamans, humblement, chers membres du CNRD et du gouvernement, ne faites pas taire la voix ! Ne faites jamais taire la voix ! Ne dites jamais “Nous vous avons formellement interdit !”. Ce moment est trop crucial pour nous, poursuit-il. Il faudrait, à notre humble avis, poser les bases d’un dialogue inclusif, sincère et durable, pour que cette transition soit la dernière dans notre pays. Alors, il faut poser des actions dans ce sens-là. Et cela dépend de nous, frères et sœurs bien-aimés, que cette transition soit la dernière », plaide-t-il.

Son intervention, saluée par de nombreux fidèles présents, résonne comme un cri du cœur pour une transition apaisée, constructive et définitive, afin que la Guinée puisse enfin tourner la page des instabilités répétées.

N’Famoussa Siby