Guirassy brille, Aguibou sacré, Sory Kaba vise la Liga, une semaine décisive pour les guinéens

La saison touche à sa fin, et les footballeurs guinéens font parler d’eux aux quatre coins de l’Europe. Entre performances individuelles éclatantes et enjeux collectifs cruciaux, certains se sont illustrés de manière marquante cette semaine.

Bundesliga : Guirassy, machine à buts

Serhou Guirassy continue de porter le Borussia Dortmund vers la Ligue des champions. L’attaquant guinéen a encore frappé fort avec un doublé express contre Wolfsburg (4-0). Il ouvre le score dès la 3e minute avant de récidiver à la 59e. Avec 19 buts, il s’installe à la deuxième place du classement des buteurs, juste derrière Harry Kane (24), déjà sacré champion avec le Bayern.

Stuttgart vs Saint Pauli : soirée difficile pour Guilavogui

Le choc face à Stuttgart a tourné en défaveur de Saint Pauli (1-0). Réduits à dix après l’expulsion de Vasilj, les coéquipiers de Morgan Guilavogui (titulaire) ont craqué en fin de match sur un but de Woltemade à la 88e.

Liga : Mouctar et Moriba actifs, Sory Kaba vise la montée

En Liga, Valence a remporté un duel spectaculaire face à Las Palmas (3-2). Mouctar Diakhaby, solide, a disputé toute la rencontre, tandis que son coéquipier Hugo Duro a signé un doublé décisif.

Le Real Madrid s’est imposé face au Celta Vigo (3-2) grâce à un doublé de Kylian Mbappé (39’, 48’) et un but d’Arda Güler. Ilaix Moriba est entré en jeu à la 54e.

En Segunda División, Elche poursuit sa route vers la montée en Liga. Grâce à un succès précieux face à Burgos (0-1), le club reste leader. Sory Kaba, entré en cours de jeu, a participé à cette victoire déterminante.

Seydouba, absent, voit Séville concéder le nul

Légèrement diminué, Seydouba Cissé était absent lors du match nul de Leganés contre Séville Atlético (2-2), un résultat qui freine les ambitions de montée directe.

Ligue 1 : Le Havre respire avec Touré

En France, Le Havre et Mohamed Touré ont arraché une victoire précieuse contre Auxerre (2-1). Menés au score, les Normands ont renversé la vapeur grâce à un but contre son camp et une réalisation salvatrice de Saganté dans le temps additionnel.

Bulgarie : Aguibou Camara, champion !

La belle histoire continue pour Aguibou Camara. Arrivé cette saison au Ludogorets, le milieu offensif guinéen décroche le titre de champion de Bulgarie. Un trophée de plus pour l’ancien joueur de l’Olympiacos, qui ne cesse d’étoffer son palmarès.

La fin de saison s’annonce palpitante pour les talents guinéens. Entre la course à l’Europe, les luttes pour le maintien et les rêves de montée, chaque match devient une finale. Et nos représentants, plus que jamais, répondent présents.

Lonceny Camara