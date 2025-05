Mgr Moïse Tinguiano : «Ne suivons pas des gens qui passent de parti en parti politique»

Ce week-end, la ville de Boffa s’est transformée en un haut lieu de recueillement, à l’occasion du grand pèlerinage des chrétiens catholiques de Guinée. Des milliers de fidèles, venus de tout le pays, se sont réunis pour célébrer leur foi et écouter un message fort, livré lors d’une messe solennelle présidée par monseigneur Moïse Tinguiano, évêque du diocèse.

Mais cette célébration n’était pas seulement spirituelle. Elle a aussi été le théâtre d’un appel courageux, ancré dans les réalités sociopolitiques du pays.

S’adressant aux autorités en pleine période de transition, Mgr Tinguiano a usé de mots lourds de sens :

« Ne nous pressons pas, prenons le temps de bâtir quelque chose sur le roc et non sur le sable qui va encore disparaître dans quelque temps ». Ce message, lancé dans un silence respectueux, résonne comme un appel à la prudence, à la responsabilité et à la vision à long terme. Il fustige implicitement les initiatives précipitées et les politiques sans fondement durable.

Dans un ton plus direct, l’évêque a dénoncé les comportements opportunistes qui gangrènent le paysage politique : «Ne suivons pas des gens qui passent de parti en parti politique, parce qu’ils n’ont pas de conviction claire. Ils mangent la nuit et se taisent le jour». Un constat amer, mais lucide, sur une classe politique perçue comme fluctuante, sans boussole morale. À travers cette critique, c’est toute la question de l’engagement sincère pour l’intérêt commun qui est posée.

Par ailleurs, dans une exhortation ferme, Mgr Tinguiano s’est adressé directement au CNRD et au Gouvernement : « N’optez pas pour des projets éphémères. On mange aujourd’hui et c’est fini. Et que l’histoire puisse vous retenir non pas pour avoir imposé la force, mais pour avoir bâti l’unité, enraciné la justice et préparé l’avenir. C’est ainsi que vous entrerez, chers papas, chères mamans, membres du CNRD et du Gouvernement, dans la mémoire du peuple et dans la bénédiction même de Dieu ».

N’Famoussa Siby