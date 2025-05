Soutien au général Mamadi Doumbouya : la COMAD, une nouvelle voix au service des réformes 

C’est sous le thème : « La voix de Oulada au cœur du changement, s’unir pour accompagner les réformes du président Mamadi Doumbouya » que la Coalition Oulada pour Mamadi Doumbouya (COMAD) a été officiellement lancée. Ce rassemblement marque une étape importante dans l’engagement citoyen des populations de la région de Oulada, désireuses de contribuer activement aux efforts de refondation nationale initiés par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya.

Lors de la cérémonie de lancement, le coordinateur du mouvement Alimou Bérété a exprimé la volonté du COMAD d’unir les filles et fils de Oulada autour d’un idéal de développement, en appui aux politiques publiques menées par le chef de l’État. « On ne lui apporte pas notre soutien pour une histoire d’argent, mais on lui apporte notre soutien pour ses nombreux chantiers gigantesques pour le développement de Oulada et de la Guinée. C’est un homme à soutenir. Si nous voulons un développement dans un pays, il faut impérativement soutenir et respecter le chef. C’est un homme qui pourra faire bien des choses en Guinée. Surtout à Oulada, nous voulons qu’une de nos sous-préfectures soit érigée en préfecture. Nous nous battons également pour ça. Nous sommes Mamadi Doumbouya nuit et jour. S’il demande de se lever la journée comme la nuit, nous serons prêts pour lui », a-t-il déclaré, avant d’appeler à l’érection d’une sous-préfecture de Oulada en préfecture.

Dr Koma, le secrétaire général de la coalition, a, pour sa part, mis l’accent sur la portée inclusive et citoyenne de cette initiative. Selon lui, la COMAD se veut un cadre structuré, dynamique et engagé pour promouvoir l’implication des populations locales, notamment des jeunes et des femmes, dans le processus de transformation du pays. « Le progrès durable de la Guinée ne peut se faire sans l’inclusion de toutes les forces vives. C’est dans cet esprit que la COMAD a vu le jour : pour mobiliser, sensibiliser et soutenir les réformes engagées par le président de la République », a-t-il affirmé.

Le mouvement, qui représente une population de près de 190 000 habitants répartis sur 184 villages et six sous-préfectures, s’engage également à renforcer la cohésion sociale, la paix et le vivre-ensemble, tout en valorisant les potentialités du territoire de Oulada au service du développement national.

Présent à la cérémonie, le parrain du mouvement, Elhadj Amadou Bérété, a salué l’initiative et la maturité des jeunes de la région. « COMAD n’est pas un mouvement de division, mais un appel à l’unité. Je me reconnais dans cette vision et je prends l’engagement moral de soutenir ces jeunes qui croient en une Guinée meilleure, fondée sur le respect des institutions et l’engagement citoyen », a-t-il déclaré. « Les sacrifices que nos parents ont faits pour que Dieu nous donne un bon président, c’est accepté. On a le général Mamadi Doumbouya », ajoute-t-il.

La marraine du mouvement, Kalissa Oularé, a pour sa part salué l’esprit qui a présidé à la création du COMAD, soulignant que cette structure vise à appuyer concrètement les efforts du président Doumbouya, tant pour la Guinée dans son ensemble que pour la région de Oulada en particulier.

La Coalition Oulada pour Mamadi Doumbouya se présente ainsi comme une force de proposition et d’action, portée par un patriotisme sincère et un profond désir de contribuer à l’édification d’une Guinée plus juste, plus forte et plus unie.

Cette coalition entend mener plusieurs actions sur le terrain dans les prochains jours notamment une sensibilisation dans le cadre du recensement administratif à vocation d’état civil.

N’Famoussa Siby