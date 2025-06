Queen Rima célèbre son Prix Découvertes RFI 2025 à travers un show mémorable !

Comme annoncé dans notre précédent article, Marie Tolno, alias Queen Rima, lauréate du Prix Découvertes RFI 2025, a célébré son sacre ce samedi 31 mai lors d’un concert inoubliable au Centre Culturel Franco-Guinéen. Une foule enthousiaste, des figures du monde culturel, l’ambassadeur de France en Guinée, plusieurs membres du gouvernement ainsi que le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Moussa Moïse Sylla, ont honoré l’événement de leur présence.

Le moment fort de la soirée fut la remise officielle du prix, confiée à Sia Tolno et Soul Bangs, lauréats respectifs du Prix Découvertes RFI en 2011 et 2016. Un passage de flambeau symbolique, empreint d’émotion et de reconnaissance.

À 20h45, Queen Rima est apparue sur scène, vêtue de blanc, telle une vision céleste. Une mise en scène forte de sens, exaltant la pureté et la puissance féminine, thème central de sa performance. Pendant près d’une heure, elle a enchaîné ses titres phares avec une énergie débordante, accompagnée de ses danseurs, jusqu’à sa sortie de scène à 21h37.

« Merci à tous ceux qui ont cru en Queen Rima. Depuis 2022, je vous ai dit : ce prix-là, c’est à nous. Je ne suis pas quelqu’un qui lâche facilement. Une femme, quand tu veux, tu peux. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de voter pour moi, merci à tous ceux qui sont venus m’assister dans ma victoire », a-t-elle déclaré.

Très émue, elle a livré un message de courage et de persévérance.

« C’est la détermination, le courage, le travail et surtout la persévérance. Je suis une femme, j’ai quelque chose dans la tête, et je me dis que ce que la femme veut, Dieu le veut. Quand tu veux, tu peux », a-t-elle confié.

Queen Rima a dédié ce prix à toute la Guinée, saluant le soutien des autorités guinéennes, en particulier celui du ministre de la Culture qui l’a reçue chaleureusement après l’annonce de sa victoire.

« J’ai parlé au nom de toutes les femmes. Aujourd’hui, mon combat, c’est de mettre de la lumière sur nous, les femmes dans la musique urbaine », a-t-elle ajouté.

Les hommages de ses aînés n’ont pas tardé. Soul Bangs, surnommé le « Rn’B Boss », l’a encouragée.

« Tu as ça, donc tu n’as pas de limite. Casse tout », a-t-il déclaré.

Quant à Sia Tolno, elle a salué la nouvelle icône guinéenne.

« C’est notre pays, notre culture, notre musique. Aujourd’hui, Queen Rima est un exemple. Tu es forte », a-t-elle souligné, sourire aux lèvres.

Le Prix Découvertes RFI, prestigieuse distinction célébrant le talent artistique de la jeunesse africaine depuis 1980, confirme à travers Queen Rima l’éclat de la scène guinéenne.

Le ministre Moussa Moïse Sylla a tenu à souligner :

« C’est un honneur pour la Guinée, mais aussi la reconnaissance de l’immense talent de cette artiste. Elle est pétrie de talent et a encore beaucoup à offrir à la Guinée comme à l’Afrique. Cela fait déjà trois fois que notre pays remporte ce prix, avec deux Queens et un King : Sia Tolno, Soul Bangs, et maintenant Queen Rima ».

Vladimir Cagnolari, responsable musique à RFI, a mis en avant la détermination de l’artiste.

« C’est une fierté d’être là. Le Prix Découvertes RFI accompagne depuis 1980 des talents de tout le continent africain. On espère qu’avec ce prix, elle va décoller encore plus loin. Elle a été deux fois finaliste avant de remporter le prix. Cette détermination, cette envie d’apprendre, ce courage, c’est ce qui a touché la présidente du jury, Angélique Kidjo. Elle a vu le potentiel », a-t-il dit.

Le concert a aussi été marqué par un moment de profonde émotion. Queen Rima a dédié une chanson à sa mère.

« Nous sommes des Queens, des warriors. Mais il est très important de chanter pour la maman. Ma mère, c’est ma lumière, ma vie, mon espoir, mon inspiration, ma force », a-t-elle soutenu, les yeux pétillants.

Sa mère l’a rejointe sur scène, en larmes. Queen Rima s’est agenouillée devant elle. Micro en main, sa mère lui a répondu avec tendresse.

« C’est à moi de te remercier. Quand tu donnes naissance à un enfant qui t’aime, c’est le bonheur. Et elle, elle m’aime. Elle me surprend toujours avec le bonheur. Que Dieu t’accorde la gloire et que le monde entier te voie briller », a-t-elle déclaré, soulignant ainsi l’amour d’une mère pour sa tendre fille.

Ce concert de consécration, riche en émotions et en symboles, restera sans doute une page historique de la musique guinéenne.

Avec cette victoire, Queen Rima ouvre grand les portes à une nouvelle génération d’artistes, confirmant plus que jamais la place centrale de la Guinée sur la scène musicale africaine et francophone.

Balla Yombouno