Tabaski 2025 : 4 000 policiers mobilisés à travers le pays

À l’approche de l’Aïd el-Kebir, encore appelée Tabaski, la Direction générale de la Police nationale (DGPN) annonce un impressionnant dispositif de sécurité à l’échelle nationale. Pas moins de 4 000 agents seront mobilisés avant, pendant et après les festivités pour garantir la sécurité des citoyens.

Des ralentisseurs et des barrières de sécurité ont d’ores et déjà été installés sur les grands axes routiers ainsi qu’aux abords des lieux de prière et de réjouissance. Ce déploiement vise, selon la DGPN, à prévenir les accidents et encadrer les flux humains et automobiles attendus pendant cette fête majeure du calendrier musulman.

Dans son communiqué publié ce jeudi, le Directeur général de la Police nationale, le Général de Division Djénaba Sory Camara, insiste sur le caractère accidentogène de cette période. Il appelle donc les citoyens à faire preuve de prudence, notamment sur les routes, et à respecter scrupuleusement le code de la route.

« La Direction générale de la Police nationale rappelle que le contexte de fête reste un moment potentiellement accidentogène. En conséquence, elle invite les citoyens à la prudence et au respect scrupuleux du code de la route », mentionne le communiqué.

La Police rappelle également que le numéro d’urgence 117 reste opérationnel 24h/24, et exhorte les parents à une vigilance accrue vis-à-vis de leurs enfants, pour permettre aux forces de l’ordre de travailler dans de bonnes conditions.

Cette mesure s’inscrit dans une volonté manifeste de la DGPN d’assurer une fête apaisée et sans incident, dans un contexte souvent marqué par une recrudescence d’accidents et d’actes imprudents.

