Pour la Tabaski, Soutra Money célèbre la vie : don de sang et partage avec la jeunesse

À l’occasion de la fête de la Tabaski 2025, Dalaba a été le théâtre d’un engagement fort et sincère de la part de Soutra Money, qui a su allier tradition, solidarité et dynamisme auprès des populations locales. Au cœur des festivités du Donkin Leppi, la marque n’a pas seulement célébré la culture et le vivre-ensemble : elle a surtout porté un message de vie à travers une opération de don de sang et un accompagnement vibrant de la jeunesse.

L’hôpital préfectoral de Dalaba a accueilli une mobilisation remarquable de jeunes volontaires qui ont répondu à l’appel pour donner leur sang, geste vital et symbolique dans cette période de fête. Soutenue activement par Soutra Money, cette initiative a renforcé les réserves nécessaires pour sauver des vies dans la région, incarnant parfaitement l’esprit de partage et de générosité de la Tabaski.

Dans le même temps, Soutra Money a mis la jeunesse au cœur de son action en organisant des matchs de football communautaires dans la localité de Sebhori. Ces moments de sport et de convivialité ont permis de rassembler les jeunes autour de valeurs positives telles que la solidarité, l’esprit d’équipe et le respect.

Si ces actions concrètes ont marqué l’événement, elles s’inscrivent également dans une vision plus large et durable. En effet, Soutra Money soutient également un projet ambitieux de reboisement, visant à planter près de 10 000 arbres dans la région. Cette démarche écologique vient renforcer l’engagement de la marque pour un avenir sain et prospère, où la vie sous toutes ses formes est protégée et valorisée.

Mohamed Ali, représentant de Soutra Money, résume ainsi la philosophie de la marque : « Pour nous, célébrer la Tabaski, c’est avant tout célébrer la vie, la communauté et l’espoir. Le don de sang, le sport avec les jeunes, et bientôt la plantation d’arbres, ce sont des gestes qui parlent de respect, de solidarité et de responsabilité envers nos territoires. »

Par cette implication authentique, Soutra Money réaffirme son rôle d’acteur engagé, proche des populations, au service d’un développement humain, social et environnemental durable.