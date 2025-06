21e journée du championnat : Gnagna Barry offre la victoire au Horoya, Soar officiellement relégué

La 21e journée du championnat national de Ligue 1 guinéenne a tenu toutes ses promesses avec des rebondissements à tous les niveaux. Le Horoya AC reprend sa marche en avant grâce à un but de Gnagna Barry, tandis que le Hafia FC et la Renaissance se contentent du nul. L’Académie Soar, elle, dit adieu à l’élite.

Rien ne va plus pour le Hafia FC de Conakry. L’équipe dirigée par le président Kerfalla Camara « KPC » semble incapable d’enchaîner les victoires. Opposés à Foot Élite au stade de Coleah, les Vert et Blanc ont été accrochés (1-1). Menés dès la 9e minute sur un but d’Amadou Oury Barry, ils ont dû attendre la 65e pour voir Alassane N’Diaye égaliser. Un match nul qui laisse un goût amer et fragilise encore un peu plus les ambitions du club.

Le Horoya AC, battu lors de la précédente journée par la Renaissance, s’est bien repris. Les Rouge et Blanc ont dominé le CI Kamsar sur la plus petite des marges (1-0) au stade de Horoya, grâce à un but express signé Gnagna Barry dès la 3e minute. L’attaquant en est désormais à son septième but de la saison. Une victoire précieuse pour le club de Matam dans la course au titre.

Au stade de Kaloum, l’ASK et Loubha de Télimélé se sont livrés un duel intense mais stérile (0-0). Le match, tendu, a été brièvement interrompu en fin de rencontre avant de reprendre dans un climat électrique. Mohamed Django Fofana a été expulsé. Ce nul n’arrange ni Kaloum, ni Loubha, qui lutte pour le maintien.

Triste sort pour l’Académie Soar, battue 2-0 par le Wakriya AC de Boké au stade de Coleah. Moussa Moïse s’est offert un doublé (28e et 50e minutes) dans une rencontre dominée par les visiteurs. Réduits à dix après l’expulsion de Mamadou Saliou Diallo, les Olympiens sont officiellement relégués en Ligue 2, à cinq journées de la fin du championnat. Une saison cauchemardesque pour le club d’Almany.

Au stade Petit Sory, la Renaissance FC avait l’occasion de s’emparer de la 2e place suite au nul du Hafia. Mais face à la Flamme Olympique, les protégés d’Aboubacar Demba ont manqué d’efficacité. Dans un match très animé mais sans but, Mohamed Lamine Youla a été le grand artisan de la Flamme, mettant à rude épreuve Ousmane « Gros Bébé » Camara, le gardien adverse. Score final : 0-0.

En match avancé, pour permettre la tenue de la Mamaya à Glao, la SAG de Siguiri s’est inclinée à domicile face à l’ASM Sangaredi (0-2). Djibril Koty Sylla (4e) et Mohamed Condé (35e) ont offert la victoire aux visiteurs dès la première période. Une désillusion pour le club aurifère qui espérait enchaîner après sa dernière victoire.

À Kankan, le Milo FC et le RCCK se sont quittés sur un score de parité (1-1). Dominateurs, les hommes de Soumaïla Kaba ont ouvert le score sur penalty par Souleymane Diaby à la 35e minute. Mais réduits à dix après l’expulsion de Sékou Kourouma à la 85e, ils ont cédé dans le temps additionnel sur une réalisation de Famani Camara.

Lonceny Camara