Enlèvements brutaux d’activistes : Alseny Sall hausse le ton (OGDH)

Ces derniers temps, les activistes guinéens sont victimes d’enlèvements brutaux et violents perpétrés par des hommes cagoulés. Après les cas de Foniké Manguè, Billo Bah, du journaliste Marouane et d’Abdoul Sacko, c’est au tour du bâtonnier Maître Mohamed Traoré d’avoir été enlevé à l’aube du samedi 21 juin, avant d’être retrouvé plus tard à Coyah. Cette situation suscite une vive indignation à travers le pays.

Joint par téléphone par notre rédaction, Alseny Sall, chargé de communication de l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme (OGDH), a exprimé la préoccupation de son organisation face à cette recrudescence d’enlèvements ciblés.

« Ce qui est encore plus alarmant, c’est que le dénominateur commun à la quasi-totalité des victimes est leur engagement pour la démocratie et leur prise de position contre les dérives de la transition en cours. Cela laisse penser qu’il ne s’agit pas d’actes isolés, mais d’une stratégie bien orchestrée visant à faire taire les voix dissidentes, ce qui est contraire aux principes d’un État de droit », a-t-il dénoncé.

L’activiste a regretté le fait que toutes les personnes enlevées soient victimes de leurs opinions.

« Il est tout de même curieux de constater que toutes les personnes enlevées sont connues pour leurs opinions critiques sur la transition. Il est aussi du devoir de l’État de protéger toute personne vivant sur le territoire national, quelle que soit son appartenance politique, sociale, ethnique ou autre, et ce, sans discrimination », a-t-il déclaré tout en dénonçant le silence des autorités judiciaires et administratives sur les cas, notamment de Foniké Menguè et Billo Bah.

Par ailleurs, Alseny Sall appelle à une mobilisation citoyenne afin de mettre un terme à ces pratiques d’une autre époque.

« Il faut une prise de conscience citoyenne à tous les niveaux pour exiger le respect de nos droits et libertés, conformément aux lois de la République et à nos engagements internationaux. Le rôle du Barreau de Guinée et des magistrats, garants de nos droits et libertés, est essentiel dans ce combat », a-t-il conclu.

Aminata Camara