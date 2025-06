Journées de la Planification et de la Coopération : le ministre Djiba Diakité clôture les travaux de la 1ère édition

Le ministre directeur de cabinet à la Présidence, Djiba Diakité, accompagné du ministre secrétaire général de la Présidence, le général Amara Camara, a pris part ce jeudi 26 juin 2025 à la cérémonie de clôture des travaux de la première édition des Journées de la Planification et de la Coopération internationale.

Durant deux jours, les participants ont assisté à des panels enrichissants et à la signature de plusieurs accords et partenariats, notamment :

Un accord de coopération entre la Guinée et United Kingdom Export Finance (UKEF) ;

Un financement pour les écoles secondaires par Deutsche Bank et Planet One ;

Un partenariat économique entre le Japon et la Guinée, via le PAM, dans le cadre de la Convention de Londres (2012) ;

Un protocole d’accord entre BTAP Guinée et le BNETD Côte d’Ivoire ;

Un protocole d’accord entre la SNAPE et KDAW Construction Ltd ;

Une convention entre la BNIG (Guinée) et la BNI (Côte d’Ivoire).

Lors de sa prise de parole, le Représentant résident du FMI en Guinée a salué la publication des nouveaux comptes nationaux rebasés, une avancée majeure selon lui.

«Le rebasage des comptes nationaux est un impératif technique qui permet à la Guinée d’aligner son système statistique, fondé sur le SCN 1993, aux standards internationaux. Je tiens à féliciter chaleureusement le Premier ministre, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, le ministre de l’Économie et des Finances, ainsi que tous les acteurs de l’Institut National de la Statistique et les services techniques concernés pour cette avancée», a-t-il déclaré.

Ce rebasage, a-t-il poursuivi, reflète une dynamique de réforme du système statistique national, preuve d’une volonté d’amélioration continue.

De son côté, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, a précisé que «Grâce à ce rebasage, le produit intérieur brut (PIB) de la Guinée a été réévalué à hauteur de 51,2 %, mettant en lumière le poids accru des secteurs primaire et secondaire. Cette révision améliore nos indicateurs clés, tels que le taux d’endettement ou le revenu par habitant, renforçant ainsi la crédibilité du pays auprès des partenaires techniques et financiers. Ce travail s’inscrit dans les objectifs du programme Simandou 2040, notamment en matière d’infrastructure, de transport et de technologie. Moderniser nos outils statistiques, c’est doter l’État d’une infrastructure immatérielle puissante au service d’une gouvernance fondée sur les données», a-t-il affirmé.

Dans son discours de clôture, Djiba Diakité a souligné que le programme Simandou 2040 illustre une planification stratégique anticipée du développement souverain, durable et responsable de la Guinée, menée par ses fils et filles, avec l’appui de partenaires stratégiques, sous la clairvoyance du président de la République, le général Mamadi Doumbouya.

«Au terme de ces deux jours de réflexion intense, je tiens à exprimer, au nom du président de la République, notre profonde gratitude pour votre participation active, la richesse de vos contributions et votre engagement. Vos idées et expertises ont été précieuses pour orienter les actions futures de notre programme de développement pour les quinze prochaines années», a-t-il indiqué.

Le ministre a rappelé que ces journées ont été l’occasion de poser un regard lucide sur les défis du développement national, les priorités stratégiques, les exigences de la coopération internationale, et surtout la nécessité d’une planification rigoureuse basée sur des données fiables.

«L’importance des données a été au cœur des échanges. Il est essentiel de garantir la continuité et l’actualisation de ces données dans le temps, afin d’assurer une allocation efficace des ressources et maximiser l’impact de nos politiques publiques», a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, Djiba Diakité a lancé un appel à tous les acteurs nationaux et partenaires internationaux pour l’intégration des nouvelles données statistiques à la place des anciennes devenues obsolètes, condition indispensable à une gouvernance moderne et performante.

Balla Yombouno