Le Japon fait un don de plus de près de 2 millions de dollars pour l’assistance aux programmes d’alimentation scolaire et de nutrition en Guinée

CONAKRY, 25 juin 2025 – Le Gouvernement du Japon a octroyé une contribution de 300 millions de yens japonais (soit près de 18 milliards de GNF) au Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour soutenir les efforts de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition en Guinée. Ce financement permettra l’achat de 1 451 tonnes de denrées alimentaires, dont du riz importé via des fournisseurs locaux, des légumineuses, de l’huile végétale enrichie et du sel iodé. Ces produits seront utilisés pour fournir une assistance humanitaire aux populations les plus vulnérables à travers des interventions d’alimentation scolaire et de nutrition ciblée. Le projet s’inscrit dans les priorités nationales de la Guinée en matière de sécurité alimentaire, d’éducation et de santé, et contribue directement à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) 2, 3, 4, 5 et 17.

Une cérémonie officielle de signature du nouveau projet d’assistance alimentaire au compte du Kennedy Round (KR) Grant s’est tenue hier à Conakry en présence du Ministre du Plan et de la Coopération Internationale, à l’occasion de la première édition des Journées de la planification et de la coopération qui ont lieu les 25 et 26 juin 2025. L’événement, organisé à l’hôtel Radisson Blu, a réuni des représentants du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale, de l’Ambassade du Japon en Guinée, du Programme Alimentaire Mondial (PAM), ainsi que de hauts cadres du Gouvernement.

« Le Japon est honoré de contribuer à cet effort humanitaire essentiel. Ce partenariat avec le PAM reflète notre engagement à soutenir les pays amis dans leur lutte contre la faim et la malnutrition », a expliqué Monsieur Kato Ryuichi, Ambassadeur du Japon en Guinée. « Cet appui, notamment celui à l’Education avec les cantines scolaires, complète une synergie d’actions de notre coopération, pour améliorer la qualité de l’éducation de base en Guinée. Par la construction d’écoles et par les cantines scolaires notamment, nous cherchons à créer un environnement dans lequel davantage d’enfants pourront recevoir une éducation dans un cadre épanouissant. C’est une contribution majeure au renforcement à long terme du capital humain en Guinée ».

« Cette donation arrive à un moment critique. Elle permettra au PAM de poursuivre ses interventions vitales, notamment en milieu scolaire et auprès des personnes vivant avec le VIH/TB, » a affirmé Madame Masae Shimomura, Représentante intérimaire du PAM en Guinée. « Grâce à ce soutien, plus de 24 000 enfants recevront des repas chauds à l’école, et plus de 15 000 personnes vulnérables bénéficieront d’un appui nutritionnel ciblé ». Au total, plus de 40 000 personnes bénéficieront de cette assistance.

Selon l’analyse AGVSAN 2024, 35,8 % des ménages guinéens sont en situation d’insécurité alimentaire, soit près de 4,8 millions de personnes. La malnutrition infantile demeure préoccupante : 4 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë, dont 1,7 % en forme sévère, tandis que 31,7 % présentent un retard de croissance. Les femmes en âge de procréer ne sont pas épargnées, avec 7,6 % souffrant de malnutrition aiguë.

Grâce à cette contribution, les enfants des écoles primaires ciblées recevront des repas chauds et équilibrés, favorisant leur santé, leur concentration et leur maintien à l’école. Le projet intègre également l’outil numérique School Connect qui aide à améliorer le suivi en temps réel des cantines scolaires.

Par ailleurs, les ménages vulnérables vivant avec le VIH ou atteints de la tuberculose bénéficieront de rations alimentaires adaptées, accompagnées de sessions de sensibilisation nutritionnelle. Cette approche vise à renforcer l’adhésion au traitement, améliorer l’état nutritionnel des patients et alléger la pression économique sur leurs familles.

Présent dans plus de 120 pays et territoires, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le plus grand organisme humanitaire au monde. Il sauve des vies en situations d’urgence et utilise l’assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d’un conflit ou d’une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique