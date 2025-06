Violences contre Me Traoré : « La République a été poignardée », dit Bah Oury

Le gouvernement guinéen, par la voix de son Premier ministre Amadou Oury Bah, a exprimé sa vive indignation suite à l’enlèvement et aux violences subies par Me Mohamed Traoré, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats de Guinée et ex-membre du Conseil national de la Transition.

Invité sur le plateau de la RTG, le chef du gouvernement a réagi à cet acte jugé inacceptable.

« Le gouvernement, l’ensemble des responsables, aussi bien le président de la République que l’ensemble des membres du gouvernement, sont profondément attristés et condamnent avec fermeté les actes de violence qui ont été portés sur la personne de maître Mohamed Traoré », a-t-il souligné.

Pour le Premier ministre, cet acte dépasse le simple cadre individuel. Il s’agit, selon lui, d’une attaque contre l’image et les institutions de la République.

« Au-delà de la violence physique et psychologique sur maître Traoré, c’est la République qui a été poignardée », a-t-il martelé.

Amadou Oury Bah rappelle que le pays est engagé dans une dynamique de paix et de réconciliation, initiée par le président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya. Les assises nationales, le dialogue interguinéen et les efforts de justice engagés ces dernières années, sont autant d’actions qui, selon lui, ne doivent pas être sabotées par « les nostalgiques d’une période révolue ».

En réaction à ces violences, le Barreau de Guinée a pris des mesures fortes. Les avocats ont décidé de suspendre leur participation à toutes les audiences judiciaires pendant deux semaines, en guise de protestation. Ils exigent des autorités qu’elles prennent leurs responsabilités et fassent toute la lumière sur cette affaire.

Le Premier ministre a, de son côté, tenté d’appeler à l’apaisement, tout en critiquant la réaction du Barreau.

« Avant d’engager des résolutions extrêmes, il faut user de tous les recours possibles. Je pense que parfois, sous l’effet de la colère et de la frustration, on peut adopter des positions que l’on regrette plus tard », a-t-il exprimé.

Il a toutefois exprimé l’espoir d’un retour rapide au dialogue et au respect des règles démocratiques.

« Le respect des règles de convivialité et la recherche d’apaisement doivent guider tous les acteurs. La Guinée doit définitivement tourner la page de la culture de violence », a-t-il affirmé.

N’Famoussa Siby