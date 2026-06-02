Législatives et communales : la GMD domine les premières tendances du scrutin

La Direction générale des élections (DGE) a procédé, dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 juin 2026, à la proclamation des premiers résultats partiels et provisoires des élections législatives et communales du 31 mai. Les résultats de 49 circonscriptions électorales ont été rendus publics, faisant apparaître une nette avance de la GMD dans plusieurs localités du pays.

À cette occasion, la directrice générale de la DGE a rappelé que près de 6,9 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes à travers 23 679 bureaux de vote répartis dans 375 circonscriptions électorales sur l’ensemble du territoire national.

Les premières tendances issues du dépouillement relatives notamment à l’élection commmunale placent la GMD largement en tête dans de nombreuses circonscriptions, devant le FRONDEG, principale force de l’opposition dans les zones concernées par cette première publication.

Dans la préfecture de Mamou, notamment à Poredaka, la GMD a enregistré une victoire écrasante en remportant 21 des 23 sièges de l’exécutif communal à pourvoir. Le même scénario s’est observé à Koundou, dans la préfecture de Guéckédou, où le parti au pouvoir a obtenu la majorité des sièges dans une circonscription marquée par un taux de participation de 95,49 %.

La GMD s’est également imposée dans plusieurs autres localités, notamment à Bintimodia (Boké), Yemberen (Mali), Kourémalé (Siguiri), Gaya (Mali), Kounsitel (Gaoual), Niangara (Mamou) ainsi que dans la commune urbaine de Mali.

Toutefois, plusieurs formations politiques et mouvements locaux ont réussi à tirer leur épingle du jeu. À Parawol, dans la préfecture de Lélouma, le FRONDEG est arrivé en tête. À Sangareya (Pita), le RGP a remporté la majorité des sièges, tandis qu’à Touba (Mali), l’UFC s’est imposée devant la GMD.

Certaines circonscriptions ont donné lieu à des résultats particulièrement disputés. À Seluma (Dinguiraye), à Djelibakoro, dans la préfecture de Kankan, la GMD et Djama Djigui ont obtenu le même nombre de sièges, tandis que le Mouvement Faraba Lassabaty a également réussi à se faire une place au sein du conseil communal.

Les chiffres publiés par la DGE révèlent également une forte mobilisation des électeurs dans plusieurs localités. Les taux de participation ont atteint 97,85 % à Badougoula (Mali), 96,22 % à Bendou (Kissidougou) et 95,49 % à Koundou (Guéckédou). À l’inverse, la commune urbaine de Pita a enregistré un taux de participation de 45,49 %.

Par ailleurs, certaines collectivités ont accordé une confiance totale à la GMD. C’est notamment le cas de Koba (Télimélé) et de Gimbalan (Kankan), où le parti a remporté l’ensemble des sièges des conseils communaux concernés.

Dans d’autres localités, les électeurs ont préféré répartir leurs suffrages entre plusieurs formations politiques et listes indépendantes, illustrant la diversité du paysage politique local. Cette configuration a notamment été observée à Bossou (Lola), Douprou (Boffa), Palè (N’Zérékoré) ainsi que dans la commune urbaine de Yomou.

Aminata Camara