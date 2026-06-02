Mali : choisi, attendu puis désisté, le mystérieux revirement de Florent Ibenge

Alors que son arrivée semblait acquise à la tête des Aigles du Mali, le technicien congolais Jean-Florent Ibenge a finalement décliné l’offre qui lui avait été proposée par la Fédération malienne de football (FEMAFOOT). Une décision inattendue qui soulève de nombreuses interrogations au sein de la sphère sportive malienne.

Dans un communiqué publié ce mardi 2 juin, la FEMAFOOT a révélé que son Comité exécutif avait porté son choix sur Jean-Florent Ibenge à l’issue du processus de recrutement lancé entre le 28 avril et le 26 mai 2026 pour désigner le nouveau sélectionneur national.

Selon l’instance dirigeante du football malien, les différentes étapes d’évaluation avaient été franchies avec succès et des discussions avancées avaient même été engagées concernant les conditions de collaboration entre les deux parties. Tous les signaux semblaient alors au vert pour la nomination de l’ancien sélectionneur de la RDC.

Mais coup de théâtre. Dans la soirée du lundi 1er juin, Jean-Florent Ibenge a informé la FEMAFOOT qu’il ne pourrait finalement pas prendre les commandes des Aigles du Mali. Le technicien congolais a invoqué des « raisons familiales » pour justifier son retrait.

Une explication qui, si elle est officiellement acceptée par la fédération, laisse néanmoins planer plusieurs interrogations. Pourquoi cette décision est-elle intervenue à un stade aussi avancé des discussions ? Les raisons familiales évoquées sont-elles les seuls éléments ayant motivé ce revirement ? D’autres considérations professionnelles, sportives ou contractuelles ont-elles pesé dans la balance ?

Pour l’heure, aucune indication supplémentaire n’a été fournie ni par la FEMAFOOT ni par le principal concerné. Face à cette situation, la fédération malienne a choisi de prendre acte de la décision de l’entraîneur congolais tout en lui souhaitant plein succès pour la suite de sa carrière.

N’Famoussa Siby