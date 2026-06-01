Sénégal : PASTEF claque la porte et refuse toute participation au gouvernement 

Malgré plusieurs rounds de négociations avec le président de la République, le parti PASTEF-Les Patriotes a décidé de ne pas intégrer le nouveau gouvernement. Dans une déclaration rendue publique ce lundi, son président évoque des divergences persistantes sur la place de la majorité au sein de l’exécutif et annonce qu’aucun membre du parti ne figurera dans la nouvelle équipe gouvernementale.

Le Parti africain pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF-Les Patriotes) ne participera pas au prochain gouvernement. L’annonce a été faite par le président du parti à l’issue de plusieurs concertations menées avec le chef de l’État dans le cadre de la formation de la nouvelle équipe gouvernementale.

Dans une déclaration rendue publique ce lundi, le leader de PASTEF, Ousmane Sono, explique que son parti a engagé des discussions avec le président de la République « dans un esprit de responsabilité » et conformément aux engagements pris par le Comité exécutif du parti lors de son installation à la tête de l’Assemblée nationale.

Selon lui, un long entretien s’est tenu dans la matinée avec le chef de l’État. Si les deux parties ont constaté certaines convergences, elles n’ont pas réussi à surmonter des divergences jugées importantes. Au cœur du désaccord figure notamment « la place et le rôle de la majorité dans le dispositif exécutif », un aspect sur lequel le parti affirme ne disposer d’aucune visibilité concernant l’architecture du futur gouvernement.

Après avoir rendu compte de ces échanges aux instances dirigeantes du parti, de nouvelles propositions ont été soumises au président de la République. Des propositions qui, selon PASTEF, n’ont pas reçu d’écho favorable.

Face à cette situation, le parti a tranché. « PASTEF-Les Patriotes ne participera pas au prochain gouvernement et n’y sera représenté par aucun ministre », a déclaré son président.

Cette décision marque une rupture dans les négociations engagées entre les deux parties et pourrait rebattre les cartes de l’équilibre politique autour du nouveau pouvoir exécutif. Le parti promet d’ailleurs de revenir ultérieurement avec davantage d’explications sur les raisons de son choix.

En attendant, PASTEF a adressé ses vœux de réussite à la future équipe gouvernementale, tout en assumant son positionnement en dehors de l’exécutif.

N’Famoussa Siby