Séville : Bah Oury estime que la baisse de l’APD peut-être une opportunité pour l’Afrique

Le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, participe à la 4e Conférence internationale sur le financement du développement (FFD4) qui se tient du 30 juin au 3 juillet 2025 à Séville, en Espagne. La Guinée y occupe une place de choix en tant que vice-présidente de cette édition. Une occasion mise à profit par le chef du gouvernement guinéen pour inviter les pays africains à une remise en cause pour tenir compte du contexte désormais marqué par une baisse drastique des ressources dédiées à l’aide publique au développement.

C’est un rendez-vous mondial stratégique qui réunit les dirigeants politiques, institutions financières internationales, représentants du secteur privé, société civile et système onusien, autour d’un enjeu majeur : repenser les mécanismes du financement du développement à l’heure des mutations géopolitiques et économiques.

Représentant la Guinée, le chef du gouvernement s’est félicité du rôle confié à son pays. « Ce qui est réconfortant et très intéressant, c’est la Guinée, sous le leadership du président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, qui a été mise à l’honneur. En désignant la Guinée comme vice-présidente de la de la quatrième conférence internationale du financement et du développement, je pense que c’est une reconnaissance des efforts et puis de la crédibilité de notre pays à l’échelle internationale », a déclaré Amadou Oury Bah.

Alors que l’aide publique au développement tend à se raréfier, le Premier ministre guinéen a insisté sur la nécessité pour l’Afrique de revoir ses priorités.

« Cela veut dire qu’il faut s’en remettre aux réalités d’aujourd’hui. Le monde est en train de changer. Les crises sont multiples et diversifiées. Les pays du nord se retrouvent également dans des situations particulièrement difficiles du fait d’une accumulation de la crise du Covid ensuite de la guerre qui est en train de se développer par-ci par-là. Tout cela amène les pays du nord à se reconvertir dans leur politique extérieure. À cet effet, il nous appartient d’en tirer les leçons, de considérer que c’est un processus de changement qui est engagé. L’Afrique et notre pays en particulier doivent saisir cette opportunité parce que toute crise crée de nouvelles opportunités. Cette crise est une opportunité pour des pays comme le nôtre à se remettre en question, à faire des réformes en mobilisant ses ressources intérieures, en les utilisant avec efficience », a souligne le Premier ministre.

Poursuivant, Amadou Oury Bah indique qu’en d’autres termes « on ne peut compter que sur soi pour changer, aller de l’avant et le processus est particulièrement bien engagé dans notre pays pour valoriser nos propres ressources, nos propres compétences pour compter d’abord sur nous-mêmes avant de compter sur l’extérieur. Quand on parle de raréfication des ressources, on s’inquiète beaucoup pour les pays les moins avancés », poursuit-il.

Dans un message adressé à l’Afrique, Amadou Oury a appelé à l’unité et à la valorisation des potentiels locaux « Cela veut dire que nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous nous concentrons sur nos convergences, sur nos économies…nous avons des ressources, nous avons des compétences en mutualisant ces ressources, en les utilisant de la manière la plus prometteuse dans le sens de promouvoir un tissu industriel, de faire en sorte que nos entrepreneurs, le secteur privé africain, prennent conscience de sa force. On trouvera nécessairement les ressources nécessaires pour changer et répondre aux aspirations et aux besoins de nos populations », a soutenu le chef du gouvernement.

Le Premier ministre a par ailleurs souligné sa convergence de vues avec son homologue sénégalais Ousmane Sonko, avec qui il a récemment échangé à Conakry.

La FFD4 de Séville se présente donc comme un cadre crucial pour repenser les bases d’un développement endogène, résilient et adapté aux réalités africaines.

N’Famoussa Siby