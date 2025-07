eCNSS : la CNSS fait sa révolution numérique

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a franchi une étape majeure dans sa modernisation en lançant officiellement sa plateforme numérique, eCNSS ce mercredi 9 juillet 2025. Ce nouvel outil technologique vise à transformer les interactions entre l’institution et ses usagers, en promettant une gestion simplifiée, rapide et transparente des droits sociaux. La cérémonie de lancement a réuni plusieurs personnalités de marque, dont le Premier ministre Bah Oury, le Directeur général de la CNSS Bakary Sylla, et le ministre du Travail et de la Fonction publique Faya François Bourouno.

Dans son allocution, Bakary Sylla a qualifié le lancement d’« étape déterminante de la modernisation de notre institution ». Il a souligné que les démarches, qui nécessitaient autrefois « des déplacements, des files d’attente ou des délais contraignants », pourront désormais être effectuées « en ligne, en quelques clics, 24h/24 et 7j/7 ». Une mention spéciale a été adressée aux premières entreprises partenaires ayant participé à la phase pilote, dont les retours d’expérience ont été jugés déterminants. La participation active du secteur bancaire, notamment celle de la BCRG, pour le paiement en ligne sécurisé des cotisations, a également été saluée comme une avancée majeure.

Prenant la parole à son tour, le ministre Faya François Bourouno a déclaré que « l’eCNSS est un outil novateur qui marque une étape décisive dans notre ambition de bâtir une administration moderne, performante et résolument tournée vers les usagers ». Il a inscrit ce projet dans le cadre du programme Simandou 2040, le présentant comme une concrétisation de la vision du Chef de l’État visant à « rapprocher l’administration des citoyens et à faire de la transformation digitale un levier de développement, d’inclusion et de justice sociale », a-t-il souligné.

Affichant une fierté nationale, il a rappelé que cette plateforme a été « conçue à 100 % par des Guinéens », preuve, selon lui, que « oui, la Guinée est capable ». Il a également annoncé la création prochaine d’une École nationale d’administration et l’ouverture d’un guichet unique des services publics, deux initiatives qui viendront renforcer l’engagement du ministère en faveur de la modernisation de l’administration.

Enfin, le Premier ministre Bah Oury a insisté sur l’importance de la digitalisation, qu’il considère comme « une question d’équité et de connectivité », indispensable pour rendre l’État ainsi que les structures publiques et privées plus efficaces. Conscient que le rythme du changement peut être difficile à suivre pour certains, il a exhorté :

« Allons-y avec méthode, expliquons, formons les gens. Faisons en sorte que dans nos écoles, l’outil numérique devienne un levier pour familiariser tout le monde à cette transition », a-t-ilaffirmé.

C’est par ces mots que le Premier ministre a officiellement déclaré ouverte la plateforme eCNSS, marquant un tournant numérique pour la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Une journée marquée également par des panels de haut niveau animés par d’éminentes personnalités.

Binty Ahmed Touré