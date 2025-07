Boké : La CBG lance la construction d’un Lycée d’Excellence à Kamsar

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) a lancé ce mercredi 9 juillet 2025 la construction du Lycée d’excellence de Kamsar, lors d’une cérémonie marquant la pose de la première pierre à Kawas. L’événement a réuni plusieurs personnalités de haut niveau, dont Bouna Sylla, ministre des Mines et de la Géologie, Jean Paul Cédy, ministre de l’Enseignement pré-universitaire, ainsi qu’Aly Seydouba Soumah, conseiller à la Présidence chargé des questions énergétiques.

Ce lycée, financé par la CBG, sera construit par l’entreprise Galerie Générale Bureautique dans un délai contractuel d’un an. L’ambition est claire : faire de cette infrastructure un pôle d’excellence dédié à la formation de l’élite scolaire guinéenne.

Seydouba Soumah, conseiller à la Présidence chargé des questions minières, a salué l’importance stratégique de cette initiative, la qualifiant de levier essentiel pour l’avenir de la jeunesse guinéenne. Il a rappelé que le projet s’inscrit dans la vision du président Mamadi Doumbouya, portée par le programme Simandou 2040.

« Ce lycée symbolise l’engagement du gouvernement à offrir une éducation de qualité, accessible à tous. C’est un outil pour l’émancipation de la jeunesse et la construction d’une société plus juste et innovante », a-t-il affirmé.

De son côté, Saran Camara, responsable du service des relations communautaires à la CBG, a mis en lumière la charge symbolique du site choisi, qui abritait jadis l’un des plus anciens établissements scolaires de la région de Boké. « Ce projet dépasse la simple réhabilitation : il reflète une ambition collective fondée sur un partenariat fort entre le public et le privé, au service de l’excellence éducative », a-t-elle indiqué.

S’appuyant sur un proverbe « Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient », elle a insisté sur le devoir de mémoire que représente la restauration de l’école de Kawas. Ce projet, selon elle, est à la fois un hommage au passé éducatif local et une projection vers un avenir d’excellence.

Elle a également souligné que cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision du président Doumbouya, pour qui le capital humain constitue le socle de toute souveraineté durable. « Depuis 1973, plus de 65 millions de dollars ont été investis dans les infrastructures de base. L’éducation est au cœur de nos priorités. Rien que de 2020 à 2024, la CBG a construit et équipé 18 écoles, rénové 18 établissements et bâti neuf logements pour les enseignants », a-t-elle précisé.

Présent à la cérémonie, le préfet de Boké, colonel Alseny Camara, s’est réjoui de cette initiative qu’il considère comme un véritable catalyseur pour la formation des jeunes et le développement socio-économique de la région.

Mamadou Bah, depuis Boké