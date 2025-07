Deux ans après le coup d’État, le général Tiani accuse encore sans convaincre

Deux ans jour pour jour après avoir renversé le président élu Mohamed Bazoum, le général Abdourahamane Tiani a pris la parole ce 25 juillet au soir, dans un message radiotélévisé à la nation. Dans un discours offensif et largement teinté de souverainisme, le chef de la junte militaire a dénoncé une nouvelle fois « les forces impérialistes » et réaffirmé sa vision d’un Niger libre, indépendant, et engagé sur le chemin d’un développement « endogène ».

Coiffé de son béret vert et vêtu de son uniforme militaire, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a dressé un bilan de ses deux années au pouvoir. Sans surprise, le général Tiani a fustigé ce qu’il qualifie de « coalition impérialiste » cherchant à freiner l’émancipation du Niger. Selon lui, ces puissances étrangères, avec la complicité de relais internes, utilisent tour à tour « terrorisme, subversion économique et guerre informationnelle » pour déstabiliser le pays.

«En effet, depuis le 26 juillet 2023, et notre engagement patriotique à prendre notre destin en main, le système néocolonial réactionnaire de mise sous tutelle du Niger que nous avons renversé n’a cessé de se déchaîner contre notre pays et son peuple. C’est ainsi qu’après avoir échoué à organiser le blocus total de notre pays, puis nous porter frontalement la guerre par l’intermédiaire de la CEDEAO, les forces coalisées opposées à notre émancipation politique et économique ont décidé, tirant les leçons de leur échec, de se réorganiser pour atteindre autrement leurs objectifs», a-t-il déclaré.

Poursuivant, il ajoute : « En combinant de façon sournoise opérations terroristes d’éclat, actions économiques subversives, manipulations politiques internes, ainsi que guerres informationnelles et jeux de discrédits sur nos institutions et autorités politiques…Ils nous font parfois perdre de vue ce que nous avons réussi ensemble et nos nobles objectifs communs. Ils nous font parfois perdre de vue ce qui est essentiel et nous empêche de nous projeter dans l’avenir qui s’annonce pourtant radieux pour le Niger et la Confédération AES dans son ensemble».

Face à ce qu’il présente comme des attaques multiformes, le général Tiani affirme maintenir le cap de la souveraineté et du redressement. Il a mis en avant la Charte de la Refondation adoptée en mars dernier, fruit des Assises nationales tenues à Niamey, comme pierre angulaire de la nouvelle gouvernance. Selon lui, elle pose les bases d’un État débarrassé de la corruption et des influences étrangères, réorganisé pour répondre aux aspirations du peuple nigérien.

Il s’est également félicité des récentes avancées institutionnelles avec l’installation progressive d’organes comme la Cour d’État, la Cour des comptes et le Conseil consultatif de la Refondation.

« aucun projet politique à l’échelle d’un pays ne s’est réalisé dans la précipitation et dans un court délai. Cela est particulièrement vrai dans le cas du Niger, en tenant compte notamment de notre histoire politique singulière, des enjeux liés à l’exploitation de nos ressources naturelles et de l’adversité sans précédent à laquelle nous faisons face aujourd’hui», souligne-t-il.

Le chef de l’État a clairement posé deux trajectoires opposées : celle de la soumission et du chaos selon lui liée aux anciens régimes, et celle de la résistance et de la souveraineté qu’il dit incarner.

« Nous avons un choix à faire : entre la politique qui soumet notre pays à la volonté de la France, et celle de la dignité, qui ne soumet le Niger qu’à la seule volonté des Nigériens », a-t-il lancé.

Conscient du scepticisme croissant dans une partie de l’opinion, le général Tiani a reconnu les difficultés que traverse le pays, mais a insisté sur la nécessité de patience et de travail.

« J’aimerais au terme de mon allocution rassurer les Nigériens qu’en dépit de la conjoncture difficile que nous traversons et de l’adversité féroce auquel nous sommes confrontés, notre pays se trouve bien sur le bon chemin, celui de la dignité, de la souveraineté et du combat pour un avenir meilleur pour tous», a-t-il dit.

Il a également appelé à renforcer la solidarité autour du Fonds de sauvegarde de la patrie, qu’il présente comme un outil de mobilisation nationale.

Fidèle à son style martial et spirituel, le général Tiani a conclu son discours en annonçant une commémoration sobre de ce deuxième anniversaire. Pas de festivités grandioses : le CNSP a opté pour des lectures du Coran et des prières sur tout le territoire national.

« Aucune difficulté ne doit entamer notre engagement pour le Niger », a-t-il affirmé avant de clore son message par une prière pour l’hivernage et la réussite collective.