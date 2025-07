Kamsar : quand un écran plat devient un événement d’État

Kamsar, ville portuaire stratégique et zone économique vitale pour la Guinée, vient de vivre un moment solennel : la remise officielle… d’un téléviseur de 43 pouces à la base aérienne de Kawas. Un geste qualifié de “social” par les autorités communales. Rien que ça.

À l’origine de cette action, le président de la délégation spéciale de Kamsar, Kaba Mangoya Sylla, qui s’est déplacé en personne pour livrer l’objet tant convoité.

« L’initiative vient de la base aérienne de Kawas, vous savez il y a une unité aérienne ici qui s’occupe de l’aéroport de Kawas, qui a sollicité avoir un écran pour pouvoir maîtriser les militaires qui sont là, donc nous, c’est tombé dans les bonnes oreilles, on s’est concerté en conseil communal et on a diligenté pour pouvoir acheter un écran pour cette unité aérienne à Kawas », a-t-il déclaré avec fierté.

Dans la même lancée, M. Sylla a invité les unités défense et de sécurité présentes à Kamsar à « se donner la main pour sécuriser la population de Kamsar et les biens qui sont là. Vous savez, Kamsar c’est une zone économique sociale, il faut que la quiétude règne ici, il faut que la cohésion entre les unités de défense et de sécurité qui sont là soit vraiment garantie par tout le monde. C’est le conseil que j’ai à donner à eux », a-t-il indiqué.

La scène aurait pu passer inaperçue, mais les réseaux sociaux, eux, n’ont rien laissé passer. La cérémonie filmée, avec salves de remerciements et mots officiels comme s’il s’agissait d’une dotation militaire majeure, a fait bondir de nombreux internautes.

« Ce pays est à refaire », « une télé offerte devient une affaire d’État ? », ou encore « Quelle humiliation nationale ! », peut-on lire dans les commentaires. Il faut dire qu’en Guinée, les écoles tombent en ruine, les hôpitaux manquent de tout, l’eau potable reste un luxe pour des millions de citoyens… mais on célèbre l’arrivée d’un écran dans une base militaire.

En clair, ce n’est pas l’écran qui choque les internautes, mais le théâtre qu’on en fait.

Ledjely.com