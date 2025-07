Lettre ouverte : les enseignants déficients visuels écrivent au Général Mamadi Doumbouya

Conakry le 28 juillet 2025

Collectif des enseignants déficients visuels de Guinée

Tel : 622953787/628270107/622111174

Lettre ouverte

À son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’État.

Objet : Sollicitation d’assistance aux fins d’acquisition de logements sociaux.

Le collectif des enseignants déficients visuels de Guinée pour la promotion de l’éducation inclusive salue l’engagement et la volonté politique dont vous faites montre pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées depuis le 5 septembre 2021. La Guinée ne cesse d’enregistrer d’énormes progrès dans la protection de nos droits fondamentaux. Des efforts en vue de rendre la société Guinéenne véritablement inclusive sont davantage accomplis.

Au regard de ces acquis concrets et pertinents, nous, enseignants aveugles et malvoyants de Guinée organisés en collectif pour la promotion de l’éducation inclusive, sollicitons votre assistance afin d’accéder aux logements sociaux et d’obtenir d’importants matériels de travail adaptés. Considérant la précarité dans laquelle vivent la plupart d’entre nous nonobstant notre statut de fonctionnaires les charges liées aux locations sont exorbitantes et ces maisons ne sont souvent nullement adaptées à nos convenances.

Excellence Monsieur le Président de la République, convaincus de votre profond engagement en faveur des personnes vulnérables de notre pays, nous vous prions de nous apporter cet appui considérable qui sera un soulagement certain pour ce collectif. Par ailleurs, notre motivation et ambition pour cette profession restent empreintes de cet esprit inclusif et républicain que vous prônez depuis votre accession à la magistrature suprême.

Nourris d’espoir que vous réserverez une suite favorable à notre requête, veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, les assurances de notre très haute considération.