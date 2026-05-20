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Guinée : les « fêtes de couleurs » interdites dans les écoles, une pratique qui prenait de l’ampleur à Conakry

Par LEDJELY.COM

L’Inspection régionale de l’Éducation a décidé de mettre fin à l’organisation de certaines activités jugées non conformes au cadre pédagogique dans les établissements scolaires. Une décision ferme qui intervient alors que ces pratiques commençaient à s’installer progressivement dans plusieurs écoles de la capitale.

Dans une lettre officielle adressée aux Directeurs communaux de l’Éducation, en date du 19 mai,  l’autorité éducative constate la multiplication d’activités dites culturelles au sein des établissements scolaires, notamment les « fêtes de couleurs », les journées sans sac, ainsi que d’autres manifestations similaires, souvent organisées en marge des programmes d’enseignement.

Selon l’Inspection régionale, Thiapato Barry, ce phénomène, de plus en plus visible dans différentes écoles de Conakry, s’éloigne des objectifs pédagogiques et éducatifs assignés à l’école guinéenne. Elle estime que ces initiatives, bien qu’attrayantes pour certains élèves, risquent de détourner l’institution scolaire de sa mission principale.

En conséquence, il est désormais demandé aux responsables éducatifs de prendre toutes les dispositions nécessaires pour interdire formellement ces activités dans l’ensemble des établissements relevant de leur ressort. Toute autre activité jugée non conforme au cadre strictement éducatif est également concernée par cette mesure.

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