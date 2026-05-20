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Affaire Hadya Mo Nènè : « J’ai essayé de l’arrêter…mais c’était impossible », dit Saad

Par LEDJELY.COM

Après le passage de la chanteuse Hadiatou Bah, alias « Hadya Mo Nènè », c’était au tour du créateur de contenu Ahmed Saadate Diallo, connu sous le pseudonyme de « Saad le Provocateur », de se défendre devant le juge, ce mercredi 20 mai 2026 devant le Tribunal de Première Instance de Dixinn.

Coaccusé dans cette affaire portant sur des faits présumés de diffamation, de proxénétisme et d’atteinte à l’ordre public via un système informatique, l’animateur a fermement défendu sa démarche professionnelle à la barre.

Face au tribunal, Ahmed Saadate Diallo a d’abord tenu à clarifier son statut, revendiquant sa qualité de journaliste malgré l’absence de carte professionnelle délivrée par la Haute Autorité de la Communication (HAC).

« Je n’ai pas la carte de la HAC (Haute Autorité de la la Communication), mais je suis journaliste. Si vous avez bien suivi la vidéo de l’interview, j’ai essayé de l’arrêter à plusieurs reprises, mais c’était impossible », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la diffusion de cette vidéo polémique, qui a conduit les prévenus devant la justice, « Saad le Provocateur » a rejeté toute intention malveillante. Selon lui, Hadya Mo Nènè était pleinement consciente de la portée de ses propos et avait donné son accord avant la publication de l’entretien.

« Après l’interview avec Hadya, j’ai bel et bien demandé : “C’est bon. Est-ce que je peux diffuser la vidéo ?” Elle a répondu oui ! Il faut souligner que l’émission a pour but de provoquer les artistes », a-t-il soutenu devant le tribunal.

À travers cette déclaration, le créateur de contenu a tenté de justifier la ligne éditoriale de son émission, fondée sur des échanges provocateurs et des réactions spontanées, tout en affirmant avoir essayé de contenir les débordements verbaux de son invitée au cours de l’enregistrement.

Thierno Amadou Diallo

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